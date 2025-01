Préavis de grève: Le SELS fait pression sur le gouvernement

Partager Facebook

Le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) met une nouvelle fois la pression sur les autorités. Dans un communiqué rendu public, le syndicat a annoncé avoir déposé un préavis de grève auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public. À ce propos, les enseignants se disent satisfaits de l’approche du gouvernement qui les a par ailleurs reçu et est ouvert au débats. Mais ils restent radicaux face aux revendications restées en suspens.

Le SELS réclame au gouvernement une ouverture immédiate de négociations pour aborder une série de revendications prioritaires. Parmi celles-ci, le syndicat insiste sur : La revalorisation des pensions de retraite des enseignants décisionnaires et l’octroi de l’imputation budgétaire pour ceux déjà à la retraite. L’option d’un départ à la retraite repoussé à 65 ans, afin de garantir une meilleure stabilité de carrière.

L’amélioration de l’environnement scolaire au Sénégal et à l’étranger, y compris par une révision des statuts des écoles sénégalaises et des personnels en poste à l’extérieur. Le respect des accords passés, notamment le protocole Gouvernement-G7 signé le 26 février 2022. De plus, le SELS déplore les lenteurs et lourdeurs administratives affectant la gestion des carrières, tout en appelant à l’achèvement de la formation diplômante des instituteurs adjoints et des autres catégories concernées.

Le syndicat exige également l’élargissement des indemnités de classe spéciale aux écoles franco-arabes (EFA), aux conseillers pédagogiques en arabe (CPA), et l’attribution d’indemnités spécifiques pour les personnels des structures centrales et déconcentrées du ministère de l’Éducation nationale. Face au déficit criant d’enseignants, le SELS appelle à un recrutement massif au niveau préscolaire, élémentaire et secondaire. Le syndicat demande également des efforts accrus pour résorber les abris provisoires encore nombreux dans les établissements et garantir un budget suffisant pour les écoles élémentaires.

Un ultimatum pour le gouvernement

À travers ce préavis de grève, le SELS adresse un ultimatum clair aux autorités : des actions concrètes doivent être prises pour éviter une paralysie du système éducatif. Le syndicat reste ouvert à des négociations, mais souligne que l’inaction des pouvoirs publics pourrait entraîner des perturbations importantes dans les écoles.

Rosita Mendy