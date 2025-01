Premier discours de fin d’année: Le Président Bassirou Diomaye FAYE parle de « NOUVEAU SÉNÉGAL » 

Partager Facebook

Le president Bassirou Diomaye FAYE a marqué les esprits lors de son premier discours de vœux à la nation, prononcé ce 31 décembre 2024. A l’occasion, le chef de l’État a présenté une feuille de route très ambitieuse pour une transformation du Sénégal. Cette intervention du chef de l’État marque un tournant dans la gouvernance du pays.

Dans son premier discours de vœux à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye a présenté ses ambitions et projets pour le Sénégal. Neuf (09) mois après son élection, le président a touché plusieurs axes. En premier , il a parlé d’une refondation institutionnelle en profondeur en détaillant un vaste programme de réformes institutionnelles notamment avec la suppression annoncée du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) . Le président a notamment annoncé quatre nouvelles lois majeures sur la transparence et la bonne gouvernance : la protection des lanceurs d’alerte, la réforme de l’organe de lutte contre la corruption, l’accès à l’information, et la déclaration de patrimoine. Cette dernière mesure est particulièrement significative puisqu’elle concernera désormais tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi que tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire.

Sur le plan diplomatique, le président Faye a marqué une inflexion majeure en réitérant la fin des présences militaires étrangères au Sénégal dès 2025. Cette décision s’accompagne d’une redéfinition de la doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité. Le chef de l’État prône désormais une « coopération ouverte, diversifiée et décomplexée » avec les partenaires internationaux, tout en réaffirmant l’attachement du Sénégal aux « idéaux de paix et de justice ».

Dans le secteur stratégique des hydrocarbures, la réorganisation du COS-Petrogaz pour inclure l’opposition, la société civile, les syndicats et l’ordre national des experts témoigne d’une volonté de transparence accrue dans la gestion des ressources naturelles.

Le président Faye a notamment évoqué la situation en Casamance, avec le « plan Diomaye » pour accompagner le retour des populations déplacées et soutenir le processus de paix dans cette région. La question mémorielle occupe également une place importante, avec la première commémoration du massacre de Thiaroye et l’engagement d’établir la vérité sur les événements survenus entre mars 2021 et février 2024.

Une innovation majeure a été annoncée avec le lancement prochain d’une plateforme permettant à tous les Sénégalais, y compris ceux de la diaspora, de postuler aux emplois publics et de proposer des projets d’investissement.

Le discours se conclut par un appel vibrant à l’unité nationale, le président mettant en garde contre « la montée du communautarisme et des discours de haine » qui se propagent notamment sur les réseaux sociaux. Il rappelle que la diversité du Sénégal constitue historiquement une force.