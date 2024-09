Premier League: Nicolas Jackson porte Chelsea à West Ham

Partager Facebook

Auteur d’un début de saison contrasté avec deux victoires, un nul et une défaite, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de West Ham, ce samedi, pour le compte de la 5e journée de Premier League.

Alignés en 4-2-3-1, les hommes d’Enzo Maresca ne tardaient pas à faire la différence grâce à leur buteur, Nicolas Jackson. Lancé en profondeur par Sancho, le Sénégalais trompait Areola et lançait parfaitement les siens (0-1, 4e). Dans la foulée, le numéro 15 des Blues, mis sur orbite par Caicedo, doublait la mise (0-2, 18e). Sonnés et menés de deux buts à la pause, les Hammers coulaient un peu plus au retour des vestiaires.

Dans tous les bons coups, Jackson climatisait un peu plus le London Stadium en servant Cole Palmer, auteur du troisième but (0-3, 47e). Fort d’une belle avance, Chelsea procédait alors à un large turnover avec les entrées de Disasi, Neto, Félix ou encore Nkunku. Si Madueke était lui tout proche de participer à la fête (63e), les Blues, solides défensivement et réalistes aux abords de la surface adverse, sécurisaient ainsi une troisième victoire cette saison. Au classement, les coéquipiers d’Enzo Fernandez remontent provisoirement au 2e rang. West Ham est 14e.

