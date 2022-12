Préparatifs Chan 2023 : Le Sénégal obtient le nul face à l’Algérie

L’équipe d’Algérie A’ affrontait, ce samedi 17 décembre, la sélection du Sénégal dans un match amical entrant dans le cadre de la préparation de la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023), prévue du 13 janvier au 4 février en Algérie. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 2 buts partout.

L’Equipe nationale locale du Sénégal a été tenue en échec (2-2) par l’Algérie, lors d’un match amical disputé samedi à Alger. Les Lions préparent le Championnat d’Afrique des nations (Chan), qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.

A la mi-temps, le score était d’un but partout entre les deux équipes. Les Lions locaux ont ouvert le score à la 15e mn mais Ahmed Kendouci a égalisé pour les Algériens. Le Sénégal a doublé la mise en début de seconde période par Malick Mbaye de Génération foot (47e), avant que l’Algérie n’égalise à nouveau. L’Equipe du Sénégal jouera mercredi son deuxième match amical contre le Maroc, à Rabat.

Suite au forfait de l’Ouganda, le Sénégal aura finalement deux adversaires dans la poule B du Chan. Après 11 ans d’absence (2011), l’équipe jouera son premier match contre la Côte d’Ivoire, le 14 janvier à 19h, et son dernier match de poule le 22 janvier face aux Léopards de RDC.

Pour rappel le Sénégal avait terminé à la quatrième place lors de la première édition organisée en 2009 et ces derniers n’avaient pas fait mieux en 2011 pour leur deuxième et dernière participation au tournoi, en se faisant sortir dès le premier tour sur une défaite (0-2) contre la Tunisie, qui avait remporté le tournoi.

Le Championnat d’Afrique des nations de football, uniquement réservé aux joueurs issus des championnats africains, se tient tous les deux ans, sous l’égide de la Confédération africaine de football (Caf).Si l’idée d’organiser le Chan est née en septembre 2007 à Johannesburg, en Afrique du Sud, la première édition s’est tenue deux ans plus tard en Côte d’Ivoire. Vainqueurs à deux reprises du trophée, la RDC et le Maroc, tenant du titre, sont les deux nations les plus titrées du continent pour cette compétition.