Présidence CAF : Louis Lamotte donne des conseils à Me Augustin Senghor

Le partage du gâteau à la Présidence CAF via le protocole de Rabat semble être une réalité voire une compromission. Et Louis Lamotte, ancien vice-Président de la FSF, de dénoncer et de dire à Me Augustin Senghor de cracher sur son poste de consolation, s’il s’avère que c’est un accord de la FIFA.

“S’il s’avère que c’est une astuce de la FIFA, ce serait vraiment regrettable. La CAF a toute une autonomie de fonctionnement et surtout, de désignations de ses dirigeants. De ce point de vue, la FIFA a tout faux dans cette affaire. Ce n’est pas acceptable”, dénonce dans L’Obs M. Lamotte.

Encore une fois, poursuit-il, “c’aurait été plus indiqué de laisser le soin aux Africains de choisir, non pas des personnes, mais des programmes. Maintenant, si tout ça est mis de côté au profit des négociations Intuiti personae, c’est dommage pour la Caf. Pour moi, c’est un pas en arrière, je ne sais pas ce que veut la CAF”

“Si j’étais à la place de Me Augustin Senghor, je leur dis : ”Allez-y avec le programme du Sud-africain, moi je prendrai le temps de rebondir, de préparer une candidature prochainement”, mais ne pas se suffire d’une vice-Présidence qui est juste une poste de consolation”, ajoutera-t-il.