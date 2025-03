PRÉSIDENCE DIOMAYE AN 1 : Le bilan !

Partager Facebook

Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye, désigné candidat de Pastef par Ousmane Sonko remportait l’élection présidentielle. Un an plus tard, a-t-il tenu ses promesses ? La révolution Diomaye-Sonko a-t-elle eu lieu ? Le tandem Diomaye Sonko a-t-il un bon bilan ? L’image du Sénégal a-t-elle changé à l’intérieur du pays comme à l’international ? Autant de questions auxquelles répond « Rewmi Quotidien » dans ce dossier spécial.

Un an après la Présidentielle de 2024, qu’a changé l’arrivée du tandem Diomaye ? A l’issue d’une année d’exercice du pouvoir, le pays a-t-il changé ? Dans ce dossier, « Rewmi Quotidien » revient sur cette première année de mandat : la manière de gouverner, les réformes, les lourds chantiers à venir, l’ambition d’amorcer une vraie rupture dans la gestion des finances publiques. Le moment de dresser le bilan des mesures prises par le Président Diomaye pendant sa première année de mandat. Ce qu’il faut retenir durant les 12 mois, c’est une volonté d’imprimer un style, une nouvelle gouvernance basée sur la rationalisation des deniers publics. Dès les premiers 100 jours, le régime a procédé à la baisse des prix des denrées de base comme le riz, l’huile, le sucre et le pain. Parmi les autres actes posés sur le plan économique et social, la lutte contre la spoliation du foncier et l’occupation anarchique du littoral, les mesures contre la surenchère des prix des semences agricoles, le paiement des dettes des opérateurs agricoles, la hausse des subventions aux agriculteurs, le prix d’achat du kilogramme d’arachide fixé à 305 francs CFA, soit une hausse de 25 francs CFA par rapport à la campagne précédente, 120 milliards FCFA pour la campagne agricole. Il y a également la révision des accords de pêche qui a été l’un des premiers actes posés par le gouvernement. Mais, l’on déplore une pression fiscale sur les entreprises notamment de presse qui valent au régime une salve de critiques de la part des médias. Sur le plan international, le président Bassirou Diomaye Faye semble privilégier la diplomatie de proximité et de bon voisinage marquée par une série de visites dans les pays voisins et ceux de la région. Parmi les réalisations du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, la réforme des institutions notamment judiciaires. Dès son arrivée au pouvoir, le président Faye a lancé les assises de la justice, une concertation nationale visant à réformer et à moderniser la justice du pays. Ces journées de réflexions ont abouti à la production d’un rapport de 87 pages avec 30 recommandations visant à insuffler un souffle nouveau à la justice, jusque-là considérée comme inféodée au régime en place. Il y a également la suppression du HCCT et du CESE.

« Eau potable pour tous »

Plusieurs projets majeurs ont été réalisés dans le secteur hydraulique. Les projets ambitieux, “Eau potable pour tous”, ont été lancés pour assurer une distribution plus équitable. Ces initiatives garantissent un accès quotidien à l’eau pour des milliers de foyers, notamment en milieu rural et périurbain, améliorant ainsi la qualité de vie des populations. La phase 2 du Projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural prévoit la construction de 85 forages, 89 châteaux d’eau, 5 stations de potabilisation et 1 450 km de réseaux, afin de desservir deux millions de Sénégalais. L’électrification du pays progresse de manière significative grâce à la renégociation des contrats et la réduction drastique des coûts des intrants. Un poteau électrique, qui coûtait entre 1 et 2 millions de FCFA il y a un an, coûte désormais moins de 200 000 FCFA. Cette baisse permet d’accélérer l’accès à l’électricité pour de nombreuses localités assortie de la réduction drastique du coût de l’électricité notée ces dernières semaines. Nous pouvons noter aussi une baisse du coût de l’électricité. Le New Deal Technologique est lancé. Le Sénégal s’engage dans une modernisation numérique ambitieuse, ouvrant la voie à une économie plus compétitive et un accès amélioré aux services publics digitaux. La gestion du Président Diomaye durant ses 12 mois est marquée par la publication des rapports d’audits des dernières années avec la publication du rapport de la Cour des comptes et la mise en place de mécanismes renforcés garantissant une gouvernance plus transparente. Des audits sont en cours dans presque toutes les structures publiques, permettant de lutter efficacement contre le mésusage des fonds publics et autres pratiques illicites.

Licenciements, arrestations….

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a tiré un bilan sombre de la gestion des nouvelles autorités étatiques. Selon le FDR, la première année du gouvernement actuel à la tête de l’État n’a été qu’un échec cuisant, marqué par l’absence de décisions majeures capables de réduire le chômage des jeunes ou de juguler la cherté de la vie. « Tout ce qui a été inauguré a été construit par le président Macky Sall (…) Il n’y a aucun acte concret posé, ni aucune décision importante pour régler les problèmes des Sénégalais. Un an de pouvoir, zéro bilan », a déclaré Modou Diagne Fada au nom de la délégation du FDR envoyée ce samedi chez le khalife général des mourides à Touba. Pour le Front de l’opposition, tout le bilan du régime en place se résume à trois points : » Les intimidations, les licenciements et les arrestations ».

Le secteur du BTP et de la presse : le moral en berne

Impayés, arrêt des chantiers dans certaines zones notamment sur le littoral de Dakar, conditions d’octroi des marchés publics… Le secteur du BTP sénégalais peine à sortir la tête de l’eau malgré la forte demande de logements et les nombreux projets d’infrastructures dans le pays. La dette intérieure (Ndlr : estimée à 300 milliards de F Cfa) s’est aggravée depuis 2023, mettant en péril la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers et sociaux, (compromettant) leur capacité d’investissement, freinant l’embauche et fragilisant l’ensemble de l’écosystème économique. (…) Plus de 10 000 emplois ont été perdus et 20 000 emplois ont été suspendus. En moins d’un an, quelque 3 000 agents auraient perdu leur emploi dans l’administration publique au motif de la rationalisation des dépenses publiques. Parmi les entités touchées figurent notamment le Port autonome de Dakar, avec 780 contrats non renouvelés selon les syndicats, le Fonds d’entretien routier autonome ou encore l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), avec un plan social concernant 514 personnes.

La presse crie à son étouffement

Les nouvelles autorités ont de sérieux problèmes -ou des comptes à régler- avec la presse. Elles ont jeté le signal dès leur arrivée : pression fiscale suffocante, blocage des comptes bancaires de certaines maisons de presse. Les conventions, les publicités et l’aide à la presse sont suspendues. Le ministre de la Communication a déclamé les médias reconnus. Pour sortir de cette crise, les patrons de presse appellent à une réforme du secteur profond, qui passe par un dialogue apaisé avec les autorités. Car au-delà du bras de fer avec le pouvoir, la presse sénégalaise doit aussi relever de nombreux défis structurels, du vieillissement de son lecteur à la nécessaire adaptation à l’ère numérique. Un vaste chantier qui nécessite le soutien de l’État, plutôt qu’une asphyxie économique délibérée.

Départ de l’armée française

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé, mardi 31 décembre, « la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025 », dans un discours à l’occasion du Nouvel an. Le 28 novembre, il avait annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Le transfert des dernières bases tricolores aux soldats sénégalais sera bouclé autour de la fin de l’été 2025, assure une source au sein du ministère des Armées français. Le calendrier n’est pas encore officiel et les discussions doivent se poursuivre.