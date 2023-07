Présidentielle 2024 : De la nécessité de donner à Macky Sall un second quinquennat Par Mouhamadou Lamine Massaly

Le Président Macky Sall qui joue présentement un rôle prépondérant sur l’échiquier de la géopolitique mondiale avec la résolution de plusieurs crises mérite un second quinquennat pour parachever ses immenses chantiers qui font de lui le plus grand bâtisseur d’Etat de Léoplod Sédar Senghor à Abdoulaye Wade.

La validité de la candidature du Président Macky Sall à la Présidentielle de 2024 a été réglée lors du référendum de 2016 lorsque le Conseil constitutionnel lui avait signifié que son mandat de 7 ans, en cours à l’époque, était hors de portée. Aujourd’hui, il est établi, sans équivoque, que le Président Macky Sall peut briguer un second quinquennat. Au soir du 25 février 2024, les Sénégalais lui feront encore majoritairement confiance. Car nul ne dira qu’il a fait moins que les anciens Présidents Senghor, Diouf et Wade réunis au regard de ses nombreuses réalisations. Macky Sall est, sans doute, le meilleur Président du continent africain, des indépendances à nos jours.

Le budget du Sénégal porté à 7000 milliards de F CFA en 2024

Le Président Macky Sall a su faire face à la pandémie de Covid-19 et au conflit Russo-Ukrainien au moment où plusieurs économies sont complétement à terre. D’ailleurs contre toute attente, le Président Macky Sall et son Gouvernement ont pris des mesures hardies en portant le budget prévisionnel de 2024 à 7000 milliards de F CFA. Un budget record qui permettra d’atteindre la prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée à 10,1%.

En adéquation avec les objectifs du PSE, il a manifesté sa volonté de moderniser le transport ferroviaire de masse. Aussi a-t-il décidé de réhabiliter la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda.

Le Train express régional (TER), en service depuis décembre 2021, sur l’axe Dakar-Diamniadio, entre aussi dans ce cadre. Mieux, les travaux de la deuxième phase du TER qui vont permettre de relier le Pôle urbain de Diamniadio à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIDB), sont en cours de réalisation. La gare ferroviaire de l’AIBD a déjà pris forme. Le Chef de l’Etat a commandité des études pour l’extension du TER jusqu’à Thiès.

Le Président Macky Sall a aussi initié le bus rapid transit (BRT) qui est une autre révolution routière en Afrique de l’Ouest.

Parmi les autres réalisations d’envergure du Président Sall, on peut citer le stade international Abdoulaye Wade, le port multifonctions de Ndayane en construction et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, etc.

Le Président Sall a pu réaliser sous son magistère des milliers d’axes routiers et ponts afin de faciliter la connectivité urbaine et rurale. On peut citer l’axe Tambacounda-Goudiry-Kidira, le pont à péage Nelson Mandéla de Foundiougne, le pont de Hillèle (Région de Kolda).

Il est donc fondamental de donner un second quinquennat au Président Macky Sall pour lui permettre la construction de sept (7) ponts en cours de réalisation pour désenclaver le Dandé Mayo (Agnam Civol, Oréfondé, Diowguel, Silla Djongto, Dondou, Ndouloumadji Dembe et Diamel).

Ce quinquennat lui permettra aussi de finir les travaux de l’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint Louis qu’il a lancé lors du Conseil des ministres décentralisé à Thiès. L’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack dont l’achèvement est prévue en 2025 est en cours de réalisation.

Dans le domaine agricole, il vient d’allouer une subvention de 100 milliards de F CFA aux agriculteurs pour la présente campagne agricole.

Pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire, il a mis en place l’agropole Nord (Louga, Matam et Saint-Louis), l’agropole Sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou), l’agropole Centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel), l’agropole Ouest (Malicounda, Sandiara et Nguéniène) et l’agropole Est (Kédougou et Tambacounda).

Le Programme national d’Autosuffisance en Moutons (PRONAM) a permis à l’Etat du Sénégal de fournir les ménages en période de Tabaski et autres fêtes religieuses. Ce programma a permis au Gouvernement d’assurer le besoin de 850 000 moutons pour les ménages Sénégalais.

Une ville neuve née des terres arides et nues de Diamniadio

Le Président Macky Sall a créé une cité moderne et intelligente sur les terres nues de Diamniadio. Avec la création du pôle urbain sous maîtrise d’ouvrage déléguée de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites industriels (APROSI), les bâtiments ont vite poussé comme des champignons. En plus du stade international Abdoulaye Wade, le Président Sall y a construit le centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, l’Université Ahmadou Makhtar Mbow, etc.

Le site héberge de très grandes entreprises spécialisées dans la confection d’habits, l’imprimerie, la fabrication d’emballage en plastique et en papier, etc.

Le Président Macky Sall a réussi à réguler le secteur de l’Energie. Les délestages sont devenus de vieux souvenir avec la construction de plusieurs centrales électriques, solaires, éoliennes à Malicounda, Taïba Ndiaye, Thiès, ect. Ces investissements ont permis d’améliorer sensiblement le réseau électrique.

En matière de réalisation d’infrastructures sanitaires, le Gouvernement a construit plusieurs centres de santé (CS) dont ceux de Sakkal, de Cas Cas. Il a mis en service les centres de dialyse de Ndioum, Kaffrine, Kolda et Sédhiou, procédé à l’extension de la maternité du Centre de santé de Sicap Mbao ; du Centre de santé de Gaspard Camara ; du Centre national de Transfusion sanguine (CNTS), des centres de traitement des épidémies (CTE) de Dalal Jamm et du service des maladies infectieuses (SMI) de Fann , des centres de santé de Passy, Coki, Keur Momar SARR, Gandiaye, etc.

Le Président Sall a aussi procédé à l’extension du centre hospitalier régional (CHR) de Louga, à la finalisation des travaux de construction de la clinique neurologique de Fann et à la poursuite des travaux de construction de la polyclinique de l’Hôpital Principal et du Centre national d’Oncologie (CNO) à Diamniadio.

Si le Président Macky Sall est encore élu pour cinq (5) ans, il pourra terminer les projets structurants en perspective notamment l’extension et la réhabilitation du Centre de santé Philippe Maguilène Senghor, la construction et l’équipement de l’Etablissement Public de Santé (EPS) 3 de Tivaouane, l’EPS 2 de Mbour, l’EPS 4 de Saint-Louis, etc.

La réalisation de plusieurs universités et aéroports régionaux sous l’ère Macky

Dans le secteur aéroportuaire, on doit le parachèvement de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) au Président Macky Sall. Il a engagé la construction d’aéroports régionaux pour faciliter le transport aérien interne. Ce qui lui avait permis de se rendre par voie aérienne à Tambacounda dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé. Aujourd’hui, les avions atterrissent dans les aéroports de Ziguinchor, de Saint-Louis, de Tambacounda entre autres.

Dans le secteur universitaire, Macky Sall a fait mieux que tous les anciens Présidents du Sénégal. Il a construit des universités dans toutes les régions du Sénégal. Dans le cadre de la densification de la carte universitaire et du développement de l’Enseignement supérieur, il a construit l’Université Ahmadou Mactar Mbow de Diamnadio. En 2022, il a lancé les travaux de construction des Classes préparatoires aux grandes Ecoles (CPGE) sur le site de l’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT).

La Banque mondiale qui lui fait totalement confiance a signé un accord avec le Gouvernement du Sénégal pour la construction de huit (8) instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP). Chaque région sera dotée d’un ISEP en sus des cinq (5) déjà fonctionnels à Thiès, Richard Toll, Matam, Bignona et Diamniadio.

Le Président de la République a lancé la création de l’Université Souleymane Niang (USN) de Matam et de celle du Sénégal Oriental (USO) avec la nomination des coordonnateurs respectifs des deux projets, en Conseil des ministres du 30 novembre 2022.

Depuis 2012, le Président Sall a engagé plusieurs travaux dans les universités notamment Cheikh Anta Diop, Gaston Berger, Iba Der Thiam, Assane Seck, Alioune Diop pour accroitre leurs capacités d’hébergement et améliorer le cadre de vie des étudiants. Jaloux des performances du Président Macky Sall dont le bilan est inattaquable, des opposants ont cherché à réduire à cendres ces universités lors des manifestations survenues au mois de juin.

En matière de politique sociale, le Président de la République a initié la couverture maladie universelle (CMU), la carte d’égalité des chances, les bourses de sécurité familiales, les opérations de transferts monétaires exceptionnels pour les ménages du Registre national unique (RNU). L’année dernière, les transferts monétaires (argent) ont permis de soutenir 543 000 familles vulnérables pour plus de 43 milliards F CFA.

Dans le cadre du Projet Eau potable et Assainissement en Milieu urbain (PEAMU) pour atténuer le déficit d’approvisionnement en eau potable au Sénégal, le Gouvernement a construit la troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3) mise en service en 2021, avec une capacité de 130 000 m3/jour (extensible à 200 000 m3/jour à l’horizon 2025).

Pour faciliter l’accès au logement à tous, le Gouvernement a lancé le « Projet 100 000 logements ». C’est dans ce cadre que le Président de la République a déclassifié la forêt classée de Thiès pour permettre aux populations d’avoir un toit décent.

Dans le domaine des infrastructures sportives, outre le Stade Président Abdoulaye Wade, inauguré le 22 février 2022, le Gouvernement poursuit la réalisation du programme de construction, de réhabilitation et de mise aux normes des stades Aline Sitoe Diatta, Lamine Gueye, Ely Manel Fall, Léopold S. Senghor, etc. L’engagement et le dynamisme du Président Sall ont permis au Sénégal de remporter plusieurs trophées ( CAN Beach Soccer 2022, CAN Sourds muets, CHAN 2023, Coupe d’Afrique des nations, Coupe UFOA féminine, etc.)

Le Président Macky Sall mérite donc un second quinquennat pour finaliser, en perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar prévus en 2026, les travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures sportives notamment stade Iba Mar Diop, piscine olympique, site d’équitation de la Caserne Samba Dierry Diallo, les terrains de basketball, de football et de beach-volley de proximité, etc.

Macky Sall mérite un second quinquennat pour le démarrage de l’exploitation des ressources pétro-gazières des projets pétrolier (Sangomar), gazier (Grande Tortue Ahmeyim/GTA), du champ gazier de Yakaar Téranga et de l’exploration des blocs de « Rufisque, Sangomar et Sangomar profond » découverts sous son magistère.

Dans le secteur de la diplomatie, le Président Sall a fini de convaincre ses pairs. Président en exercice de la CEDEAO, il avait réussi à convaincre les Présidents Russe et Ukrainien en conflit qui avaient accepté d’ouvrir un corridor pour libérer certains produits alimentaires dont le blé pour l’Afrique. Grâce à son leadership et son charisme qui font l’unanimité dans le monde, le Président Macky Sall a joué un grand rôle dans la pacification des conflits dans la sous-région où le Sénégal, pris en étau dans une ceinture de feu, est parvenu à préserver l’intégrité de son territoire.

Pour une justice indépendante et équitable, il a réhabilité les Tribunaux afin de mettre les acteurs de la Justice dans d’excellentes conditions de travail.

Mouhamadou Lamine Massaly

Président de l’UNR