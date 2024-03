Présidentielle 2024: Diomaye Faye rassemble les jeunes de Casamance

Partager Facebook

Après des mois d’emprisonnement, le candidat Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko ont été accueilli dans la région de Casamance dans le sud-ouest du Sénégal, par plusieurs centaines de personnes.

M. Diomaye s’est engagé à faire de la principale ville de la région, Zinginchor, un centre économique majeur et de la ville de Sédhiou une capitale culturelle : « Chacun peut avoir un centre d’activité économique où l’on peut faire ce que l’on veut. C’est ce que nous avons dit hier sur les idées développées à Ziguinchor. Si on regarde le potentiel, elle (Ziguinchor) peut devenir la capitale économique et culturelle » a-t-il déclaré.

Si la Casamance est le poumon économique du Sénégal, elle reste toutefois la région la plus pauvre, longtemps coupée du reste du pays en raison de sa réputation d’opposante.

La plupart de ses jeunes sont au chômage et ils sont des milliers à soutenir la candidature de Diomaye. C’est notamment le cas de Moustapha, bachelier devenu moto-taxi. A 22 ans, il a vu la ville sombrer dans la désolation et l’abandon mais garde une soif de changement qui le pousse à voter pour Bassirou Diomaye Faye. En Casamance, la campagne tourne autour du candidat Diomaye Faye depuis qu’il a été choisi par le Conseil constitutionnel.

La coordination des jeunes de cette partie du pays affirme avoir commencé à sensibiliser la population au vote de Diomaye Faye bien avant le début de la campagne, il y a deux mois.

Les organisateurs de sa campagne se sont engagés à empêcher quiconque de voler l’élection :« Depuis la création du parti, il (Bassirou Diomaye Faye) a toujours été quelqu’un de droit. Il a travaillé pendant 15 ans aux impôts et personne ne peut l’accuser d’un quelconque détournement. Il a donc bien servi l’Etat du Sénégal », a déclaré Bachir Koli, coordinateur de la jeunesse politique du parti de Sonko à Ziguinchor.