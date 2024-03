Présidentielle 2024: Les engagements du ministre de l’Intérieur pour une bonne transparence du scrutin du 24 mars

Partager Facebook

Lors de sa visite dans les commissariats de Dakar ce mardi, le ministre de l’Intérieur a adressé des garanties quant au bon déroulement du scrutin prévu dimanche prochain.

« Suite à ma récente nomination par le président de la République en tant que ministre de l’Intérieur, dans un contexte particulier, j’ai formulé la demande d’organiser ce programme de visites en collaboration avec le directeur général de la police, Seydou Bocar Yague. Nous achevons cette visite avec celle du commissariat de banlieue, qui incarne ce que doit être une police de proximité, chargée de veiller à la sécurité de nos citoyens », a expliqué le ministre actuel de l’Intérieur.

En partageant ses observations sur le fonctionnement du processus électoral, il a souligné que «Malgré le climat électoral, j’ai choisi de débuter mes activités en visitant les services de sécurité, car sans sécurité, il est impossible d’assurer des élections justes.

La sécurité est fondamentale, comme le président nous l’a rappelé en nous nommant. Notre objectif est de mener le processus électoral dans le calme, la sérénité et avec la plus grande transparence. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. J’en appelle à la tranquillité de tous et demande à chacun de faire de son mieux dans l’accomplissement de ses responsabilités.»