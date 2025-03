Présidentielle aux États-Unis : Donald TRUMP ambitionne de briguer un 3eme mandat.

Chris Kleponis/UPI/MAXPPP - United States President Donald J Trump signs executive orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC on Monday, February 3, 2025. Photo by Chris Kleponis/UPI (MaxPPP TagID: maxnewsfrfive934940.jpg) [Photo via MaxPPP]

LinkedIn Âgé de 78 ans, le président américain affirme que « beaucoup de gens veulent » qu’il poursuive au-delà de 2029, malgré l’impossibilité constitutionnelle d’une telle ambition sans une improbable révision du 22ᵉ amendement. Selon des informations rapportées par le journal Le Monde avec l’AFP, le président américain Donald Trump a clairement exprimé son intention d’envisager un troisième mandat présidentiel, et ce malgré l’interdiction formelle inscrite dans la Constitution américaine. Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne NBC et rendue publique ce dimanche 30 mars, Donald Trump a affirmé avec assurance qu’il ne plaisantait pas lorsqu’il évoque cette possibilité. « Je ne blague pas », a-t-il déclaré sans équivoque, ajoutant : « Il existe des méthodes pour faire ça. » Le président américain a également assuré que « beaucoup de gens veulent [qu’il le] fasse », tout en précisant qu’il était actuellement « bien trop tôt pour y penser ». Interrogé sur les moyens qui permettraient de contourner cette interdiction constitutionnelle, Donald Trump a évoqué un scénario particulier. Lorsque NBC lui a demandé si le vice-président J.D. Vance pourrait se présenter à l’élection présidentielle pour ensuite lui céder sa place, le président a répondu que c’était « une » méthode possible, en précisant qu’il « en existait d’autres ». Cette déclaration s’inscrit dans une continuité de propos similaires tenus par le président américain. Le Monde rappelle qu’en janvier dernier, Trump avait déjà indiqué qu’il ne « savait pas » s’il lui était interdit de se présenter à nouveau à la présidentielle. Selon le New York Times, il aurait également confié à des élus républicains : « J’imagine que je ne me présenterai pas à nouveau à moins que vous ne disiez : « Il est si bon que nous devons trouver un moyen. » » Le principal obstacle à cette ambition présidentielle se trouve dans le 22ᵉ amendement de la Constitution américaine, ratifié en 1951, qui stipule clairement que « personne ne peut être élu plus de deux fois au poste de président ». Donald Trump, âgé de 78 ans, a déjà exercé un premier mandat entre 2017 et 2021, et vient d’entamer son second. Face à cette limitation, des tentatives législatives ont été amorcées. Le Monde rapporte qu’un élu républicain du Tennessee a déposé en janvier une proposition de révision constitutionnelle visant à modifier le texte pour passer de « deux fois » à « trois fois ». Cependant, cette initiative semble vouée à l’échec. Modifier la Constitution américaine représente un défi considérable.

Le processus exige « de réunir une majorité des deux tiers au Congrès, que les républicains sont loin d'avoir, avant une ratification par au moins 38 États américains, elle aussi très improbable », explique Le Monde. Ce n'est pas la première fois que le président américain fait des déclarations controversées concernant son avenir politique.

