Présidentielle et Ramadan: La solidarité et l’entraide au cœur de la campagne à Sédhiou

L’entre aide et le partage font partie des recommandations durant le mois béni du ramadan raison pour laquelle les journées de distribution de denrées alimentaires se multiplient durant cette période.

Et Driss Junior Diallo, le Directeur général de l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE), n’a pas voulu être en reste. Profitant de la campagne électorale pour la présidentielle dans la région de Sédhiou, le responsable politique de l’Apr à Marssassoume et fervent soutien du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, a pris le temps de distribuer du sucre, du riz, des dattes et de l’argent à l’échelle des quartiers de la commune à 265 familles au total.

Ce dernier rappelle la nécessité d’allier la politique et le social surtout durant le mois béni du ramadan: « ces actions de solidarité constituent pour nous un devoir, une normalité dans nos actions socio-politiques à la base. Parce que disons, si nous avons entamé le militantisme politique sociétal et associatif, c’est pour pouvoir marquer de notre empreinte vraiment l’évolution de notre société pour pouvoir donner de notre sueur, aider autant se peut nos compatriotes surtout en période de ramadan. C’est pour cela que nous nous sommes engagés à faire ce geste.

La réalisation de ces actions pendant le mois de ramadan n’est qu’une continuité de ce que nous avons toujours faits. Au niveau de l’association pour le désenclavement de Marsasoume et environs qui a maintenant 12 ans d’existence mais surtout au niveau du mouvement politique et économique « Fanka kafo » qui signie « paysans engagés » depuis 7 à 8 ans, nous concrétions durant le mois béni, des soutiens aux familles dans le département de Sédhiou, dans les communes de Marsassoume, Bémé, Sansamba…, et c’est composé de plusieurs tonnes de sucres, des tonnes de riz, de cartons de dattes et pour certaines familles, c’est des soutiens de liquidités, des moutons et des toreaux qui nous immolons pour partager la viande avec les différentes populations et cela coinde avec la campagne électorale et nous faisons les deux à la fois et c’est une continuité des actions que nous menons », a dit le bienfaiteur Driss Junior Diallo.

Un geste qui vient à son heure selon un notable de Sédhiou qui a fait partie des bénéficiaires. « Ces gestes de solidarité, qui vont bien au-delà de la simple aide matérielle, témoignent de l’engagement de Driss Junior Diallo envers sa communauté. Ils illustrent sa volonté de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, tout en renforçant les liens de fraternité et de solidarité qui unissent les membres de la communauté », a témoigné un vieux notable du Pakao.

Ces actions répétées, vont à coup sûr laisser une empreinte profonde dans le cœur des 265 ménages bénéficiaires qui n’ont pas manqué de formuler des prières pour le bienfaiteur, qui a lui-même sollicité l’assistance de ces prières dans ce contexte politiquement chargé. Son souhait le plus cher est une victoire éclatante de Amadou Ba dès le premier tour de la présidentielle du dimanche 24 mars 2024.

MADA NDIAYE