Presse au Sénégal : Mamadou Ibra Kane dénonce les attaques fiscales et l’asphyxie économique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Maison de la Presse Babacar Touré, haut lieu de l’information et de la communication au Sénégal, a accueilli le théâtre d’une scène inédite. Cependant, à la grande surprise de tous, Mamadou Ibra Kane et ses confrères ont été interdits d’accès dans les locaux. Finalement, le point de presse s’est tenu dehors. Une première depuis l’érection de cette structure.

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal (Cdeps) avait convié la presse à couvrir la conférence qu’il devait tenir, hier, à la Maison de la presse Babacar Touré. Cependant, à la grande surprise de tous, Mamadou Ibra Kane et ses confrères ont été interdits d’accès dans les locaux. Mamadou Ibra Kane, président du patronat de la presse sénégalaise, accompagné de Maimouna Ndour Faye, directrice de la télévision 7TV, a exprimé son inquiétude face au manque de considération des autorités à l’égard de la presse. Il a également dénoncé la crise que traverse le secteur des médias depuis l’arrivée de la troisième alternance politique au Sénégal, survenue en mars 2024, il y a plus de dix mois. « Ce lundi, le CDEPS devait tenir un point de presse. Nous sommes arrivés à la maison de la presse, mais nous n’avons pas pu accéder à la salle de presse. Le directeur nous avait informés qu’il prendrait les dispositions nécessaires et qu’il en informerait ses services. Mais cela n’a pas été fait », a expliqué Mamadou Ibra Kane. Il poursuit : « Malheureusement, il ne m’a pas recontacté et, aujourd’hui, ses services ont tenté de le joindre en vain. Résultat final : on nous a interdit l’accès à la maison de la presse. »

Selon lui, cette situation serait le fruit d’une manœuvre orchestrée par le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, depuis plus de dix mois, met en place une stratégie visant à affaiblir la presse privée au Sénégal, notamment à travers des mesures fiscales. « Il y a une volonté manifeste de liquider la presse privée au Sénégal », a-t-il ajouté.

Mamadou Ibra Kane a également dénoncé les retards dans le versement des aides à la presse, une somme estimée à plusieurs milliards de FCFA, et a qualifié cette situation de tentative de museler la presse. « L’État du Sénégal doit plusieurs milliards de FCFA aux entreprises privées. Le gouvernement a pris la décision de résilier unilatéralement les contrats de publicité. De plus, l’aide à la presse, qui aurait dû être distribuée pour l’année 2024, n’a pas été versée. C’est clairement une volonté d’étouffer économiquement la presse », a-t-il déploré. En outre, le président du patronat de la presse a fait part de sa consternation concernant une décision récente du gouvernement, relative au paiement des redevances. « La semaine dernière, un arrêté a été pris concernant le paiement des redevances. Surprise : les entreprises de presse n’ont pas été consultées. Et, pire encore, toutes les taxes sur ces redevances ont été augmentées », a-t-il indiqué.

Il a conclu en soulignant : « Cette politique vise à tuer économiquement la presse sénégalaise. La vision fiscale derrière ces redevances est totalement déconnectée des réalités de la presse. Elle ne correspond ni aux intérêts de la presse ni à ceux du Sénégal, qui devrait plutôt œuvrer à créer les conditions nécessaires pour le développement d’une presse libre, indépendante et économiquement viable. »