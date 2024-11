PRÉTENDUES ACCOINTANCES ENTRE LE DUO RACINE TALLA-KHAFFOR ET PASTEF Quand l’imposture politicienne atteint son niveau le plus abject.

Depuis ce matin, un visuel circule dans les réseaux sociaux. Il insinue que Messieurs Racine Talla et Abdou Khafor TOURÉ travaillent pour Ousmane SONKO et le parti PASTEF. Si le ridicule tuait, les auteurs de cette farce de très mauvais goût disparaîtraient comme une peau de chagrin. Si Messieurs Racine Talla et Khaffor Touré travaillaient pour le Pastef, ils le feraient à visage découvert, à haute et intelligible voix. Il est indéniable que la forte mobilisation de la coalition TAKKU WALLU SÉNÉGAL d’hier à Wakhinane-Nimzatt à été d’une ampleur telle à donner le tournis ou constituer une raclée pour des personnalités timorées, approximatives et de l’autre camp. De là à verser dans l’imposture politicienne par l’arme non conventionnelle de la fourberie relève d’une grotesque et regrettable mauvaise foi.

Messieurs Racine TALLA et Abdou Khafor TOURÉ restent des militants responsables et disciplinés plus que jamais déterminés à suivre, à la lettre, les orientations du parti de l’Alliance Pour la République et de la coalition TAKKU WALLU SÉNÉGAL.

Il n’y a pas d’inter-coalition dans le département de Guédiawaye!

Par conséquent, nous invitons tous les militants et sympathisants à faire preuve de vigilance et de sérénité pour une mobilisation indéfectible autour de TAKKU WALLU SÉNÉGAL, la grande coalition pour une éclatante et belle victoire au soir du 17 novembre 2024.

La Cellule de Communication de Takku Wallu Sénégal