Prévisions de la Météo pour les jours de la semaine

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal a émis son bulletin météo n° 015, valable du 15 janvier 2025 à 12h00 au 16 janvier 2025 à 12h00. Selon l’ANACIM, au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera globalement dégagé dans les régions du Nord et du Centre, et presque ensoleillé dans le Sud.

Le temps chaud persistera à l’intérieur du territoire sénégalais, avec des températures maximales journalières variant entre 34°C et 38°C. En revanche, le long de la côte, la chaleur sera moins intense. La fraicheur nocturne et matinale se mantiendra sur l’ensemble du pays, avec des températures minimales comprises entre 15°C et 21°C. Les visibilités seront généralement bonnes, bien qu’elles puissent être légèrement affectées dans le Nord-Est par de fines particules de poussière. Les vents souffleront du secteur Nord à Nord-Est sur le littoral, devenant Nord-Est à Est à l’intérieur du pays, avec une intensité faible à modérée.

Voici les prévisions détaillées par région :

Dakar : Ciel dégagé, temps moins chaud, températures de 19°C à 26°C, vent du Nord faible à modéré.

Thiès : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 17°C à 34°C, vent du Nord-Est faible à modéré. Mbour : temps chaud, températures de 17°C à 34°C, vent du Nord faible à modéré.

Saint-Louis : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 16°C à 33°C, vent du Nord modéré. Dagana : temps chaud, températures de 16°C à 33°C, vent du Nord modéré.

Louga : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 15°C à 34°C, vent du Nord-Est faible à modéré.

Diourbel : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 17°C à 35°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré.

Kaffrine : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 16°C à 38°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré.

Fatick : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 15°C à 35°C, vent du Nord à Est faible à modéré.

Kaolack : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 17°C à 35°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré.

Tambacounda : Ciel ensoleillé, temps chaud, températures de 19°C à 37°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré. Koumpentoum : temps chaud, températures de 19°C à 37°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré.

Matam : Ciel dégagé, temps chaud, températures de 17°C à 35°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré. Goudiry : temps chaud, températures de 17°C à 35°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré. Bakel : temps chaud, températures de 18°C à 36°C, vent du Nord-Est à Est faible à modéré.

Kédougou : Ciel ensoleillé, temps chaud, températures de 21°C à 37°C, vent du Nord-Est faible à modéré.

Kolda : Ciel ensoleillé, temps chaud, températures de 16°C à 36°C, vent du Nord-Est faible à modéré.

Ziguinchor : Ciel ensoleillé, temps chaud, températures de 17°C à 36°C, vent du Nord faible à modéré. Bignona : temps chaud, températures de 17°C à 36°C, vent du Nord faible à modéré.

Sédhiou : Ciel ensoleillé, temps chaud, températures de 16°C à 36°C, vent du Nord-Est faible à modéré. Cap Skirring : temps chaud, températures de 21°C à 33°C, vent du Nord faible à modéré.

Les informations sur les marées à Dakar indiquent des marées hautes le 15 janvier 2025 à 10h15 (1,51 m) et à 22h25 (1,78 m), ainsi que des marées basses à 4h03 (0,45 m) et à 15h57 (0,45 m). Le 16 janvier 2025, les marées hautes seront à 10h53 (1,51 m) et à 23h03 (1,76 m), et les marées basses à 4h43 (0,45 m) et à 16h36 (0,46 m).

Ces informations détaillées ont été lues sur le site de l’ANACIM, conformément aux données fournies par l’agence.