Prévisions météos pour chaque région ce mercredi et jeudi

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a émis son bulletin météorologique N°078, valable du 19 mars 2025 à 12h00 au 20 mars 2025 à 12h00.

Selon les informations fournies par l’ANACIM, un temps ensoleillé prédominera sur la majeure partie du territoire sénégalais. Cependant, des passages nuageux sont prévus dans les régions orientales. La chaleur sera plus intense à l’intérieur du pays avec des températures maximales comprises entre 37 et 45°C, tandis que les régions proches du littoral nord et la zone de Cap-Skirring connaîtront une chaleur moins soutenue.

La fraîcheur nocturne et matinale sera ressentie uniquement sur les zones proches du littoral avec des températures minimales variant entre 17 et 23°C. Sur le reste du pays, les températures minimales pourront atteindre jusqu’à 28°C. Les visibilités seront généralement bonnes, et les vents dominants seront de secteur sud-ouest sur les régions orientales et nord à nord-ouest sur le reste du pays, avec une intensité faible à modérée.

Voici les prévisions météorologiques détaillées par région, telles que rapportées par l’ANACIM sur leur site :

Dakar : Temps ensoleillé, températures entre 19°C et 25°C. Vent de nord, modéré à assez fort.

Thiès : Temps ensoleillé, moins chaud. Températures entre 19°C et 34°C. Vent de nord, modéré.

Mbour : Temps chaud. Températures entre 19°C et 37°C. Vent de nord, modéré à assez fort.

Saint-Louis : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 18°C et 36°C. Vent de nord, modéré.

Louga : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 17°C et 39°C. Vent de nord, modéré à assez fort. À Podor, temps chaud avec températures entre 23°C et 40°C, vent nord faible à modéré. À Linguère, temps chaud avec températures entre 23°C et 42°C, vent de nord à nord-ouest, faible à modéré.

Diourbel : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 20°C et 41°C. Vent de nord, faible à modéré.

Kaffrine : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 23°C et 44°C. Vent de nord, faible à modéré.

Fatick : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 21°C et 40°C. Vent de nord, faible à modéré.

Kaolack : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 22°C et 42°C. Vent de nord, faible à modéré.

Tambacounda : Passages nuageux, temps chaud. Températures entre 26°C et 42°C. Vent de nord, faible à modéré.

Matam : Passages nuageux, temps chaud. Températures entre 28°C et 42°C. Vent de nord, faible à modéré. À Goudiry et Bakel, temps chaud avec températures entre 26°C et 43°C, vent de nord, faible à modéré.

Kédougou : Passages nuageux, temps chaud. Températures entre 26°C et 40°C. Vent de nord, faible à modéré.

Kolda : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 24°C et 40°C. Vent de nord, faible à modéré.

Ziguinchor : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 20°C et 38°C. Vent de nord à nord-ouest, faible à modéré. À Bignona, temps chaud.

Sédhiou : Temps ensoleillé, chaud. Températures entre 24°C et 39°C. Vent de nord, faible à modéré. À Cap Skirring, temps chaud avec températures entre 19°C et 28°C, vent de nord, faible à modéré.