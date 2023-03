Procès à haut risque: Dr Cheikh Guèye du CUDIS prêche pour l’apaisement

Au vu de la solennité du moment, une pause politique devrait être marquée, selon Cheikh Guèye. Car, d’après le Sg du CUDIS, en cette période, musulmans et chrétiens jeûnent en même temps en plus de la fête de l’indépendance qui approche à grands pas. Il s’agit, selon lui, « d’une opportunité pour le Sénégal de se retrouver, de s’élever spirituellement, d’être dans le pardon et de travailler à plus de cohésion sociale« .

« Le plus important c’est de s’asseoir et de dialoguer« , selon le Dr Cheikh Guèye. Dialoguer, selon lui, sur la libération des détenus politiques, « un élément dans la démarche de décrispation (…) Qu’ils (les autorités) comprennent qu’il est bien possible d’avoir une décrispation à condition que chacun accepte de laisser quelque chose, qu’il y ait un compromis. Je continue à croire que c’est très possible et que cela doit être arbitré par les religieux et les médias« .