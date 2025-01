Procès des 80 gardes du corps de Samm sa Kaddu : le verdict est tombé, il est lourd

Partager Facebook

Le verdict du procès des 80 gardes du corps de Samm sa Kaddu est tombé ce lundi matin.

Ils ont connu des sorts différents. Plus de 60 prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute, selon Me El Hadji Diouf. Trois prévenus sont condamnés à trois ans ferme et d’autres à six mois dont trois ou deux mois ferme.

« Nos clients n’ont pas joui de tous leurs droits. Maintenant, pour le reste, il y a eu de relaxes, vers une trentaine. Il y a des condamnations de trois ans ferme« , a-t-il déclaré sur Rfm.

Pour l’avocat de la défense, Me El Hadji Diouf, c’est une décision injuste. « Déçus ! Mais nous ne sommes pas surpris. Nos clients sont totalement innocents« , a-t-il pesté.

La robe noire compte aussi interjeter appel. « Nous allons interjeter appel immédiatement ! Les gosses n’ont pas été assisté par un avocat dès lors interpellation comme le veut l’article 5 du règlement 5 de l’Uemoa« , a fait savoir Me Diouf.

Bassirou Diop, l’un des prévenus est décédé récemment en prison.