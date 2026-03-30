Procès en appel au Maroc : le dossier des 18 supporters sénégalais renvoyé au 13 avril

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Rabat (Maroc), le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés pour des actes de violence lors de la finale de la CAN 2025 devait s’ouvrir ce lundi 30 mars. A l’ouverture de l’audience, le procès a été reporté une nouvelle fois au 13 avril 2026, à la demande de la partie civile, qui vient de déposer ses conclusions, selon la Radio Futur Média (RFM). Deux semaines plus tôt, le 16 mars, le procès avait été reporté une première fois au 30 mars.

Pour rappel, le Tribunal de Rabat a condamné, le 19 février, 18 supporters sénégalais à des peines de prison allant de six (06) mois à un an ferme. Ces derniers ont été reconnus coupables de faits d’ «hooliganisme» lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Depuis lors, les autorités de Dakar ont décidé de ne pas faire appel de la décision, tout en privilégiant la carte de la diplomatie pour obtenir leur libération. Pendant ce temps, la partie civile et le parquet jouent la montre, alors que le litige lié au trophée de la CAN 2025 est toujours devant les instances du tribunal arbitrage du sport (TAS).

« Nos compatriotes continueront à bénéficier de l’assistance de leur pool d’avocats, mais aussi de notre représentation diplomatique et consulaire au Maroc », a écrit sur Facebook, Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur.