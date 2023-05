Procès Sonko-Adji Sarr: Ismaila Madior Fall donne des assurances « Le procès s’est tenu dans de très bonnes conditions »

Le procès Sweet Beauté opposant Ousmane Sonko à l’ex-masseuse Adji Sarr s’est tenu ce Jeudi au tribunal de Dakar. Au cours du jugement, le parquet a requis 10 ans de réclusion criminelle contre le maire de Ziguinchor qui a été par ailleurs jugé par contumace.

Le procès s’est tenu dans de bonnes conditions. Ce, malgré les insultes, les menaces, les tentatives de discrédit de la justice», a souligné le professeur Ismaila Madior Fall en marge de la cérémonie d’ouverture de la Journée du notariat, ce jeudi, à Dakar. Selon ce dernier «C’est un procès qui a tenu en haleine l’opinion publique nationale, j’allais même dire internationale, pendant deux ans.

Dans son intervention, le garde des Sceaux se dit être convaincu que «quand on dit dans de bonnes conditions, ça veut dire que l’audience s’est tenue dans le respect des principes, des normes, des standards qui régissent un procès équitable». Sur la procédure, le constitutionnaliste est formel et insiste sur le fait que dans cette affaire, le juge d’instruction a clôturé son instruction et a renvoyé depuis janvier. Et le procès ne s’est tenu qu’au mois de mai, parce qu’il était question de respecter l’ensemble des droits qui étaient prévus pour l’accusé».

Ismaila Madior Fall d’ajouter : «Quand le juge d’instruction a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance l’ordonnance, cela a fait d’une contestation devant la cour d’appel.

La justice s’est arrêtée, alors même que là, elle aurait pu continuer parce que l’ordonnance ne forçait pas le tribunal de grande instance à ne pas statuer. Mais le tribunal a préféré attendre que la cour d’appel se prononce. Lorsque la cour d’appel s’est prononcée, le procès pouvait se tenir. Mais là aussi, le tribunal a préféré attendre que la Cour suprême se prononce, parce qu’il y avait un pourvoi en cassation.»