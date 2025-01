PRODUCTION PÉTROLIÈRE AU SENEGAL: SANGOMAR ATTEINT DES SOMMETS EN DÉCEMBRE 2024

Partager Facebook

La production pétrolière de Sangomar a marqué une étape majeure en décembre 2024, couronnant une année d’exploits techniques et financiers exceptionnels. À la fin du mois, l’ensemble des puits producteurs était pleinement opérationnel, permettant une mise en production optimale selon un planning stratégique. Ce dispositif a permis d’atteindre une capacité totale d’extraction quotidienne de 100 000 barils de pétrole brut, un jalon crucial dans l’histoire de l’exploitation pétrolière nationale.

Pour le mois de décembre 2024, la production totale de pétrole brut sur le site de Sangomar s’est élevée à 2,96 millions de barils. Sur ce volume, 2,94 millions de barils ont été expédiés via trois cargaisons destinées au marché international, confirmant ainsi la capacité de la plateforme à répondre aux exigences logistiques et commerciales des opérateurs mondiaux. Ce niveau de performance est le résultat d’une synergie entre une technologie avancée, des équipes hautement qualifiées et une planification rigoureuse.

Une année au-delà des attentes

En 2024, la production annuelle de Sangomar a atteint 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant de manière significative l’objectif initial fixé à 11,7 millions de barils. Ce succès spectaculaire illustre non seulement l’efficacité des infrastructures et des procédés d’exploitation, mais également le potentiel géologique du bassin de Sangomar. Cette performance renforce également la position du Sénégal en tant qu’acteur émergent et prometteur dans l’industrie pétrolière mondiale.

Avec la mise en service de tous les puits producteurs, Sangomar est bien placé pour maintenir un rythme de production soutenu. La capacité d’exportation du site, combinée à une demande internationale soutenue, ouvre la voie à des opportunités économiques et stratégiques majeures pour le Sénégal. Les recettes générées par cette exploitation contribueront à financer des projets de développement et à renforcer l’autonomie énergétique du pays.

La production exceptionnelle de Sangomar en décembre 2024 et sur l’ensemble de l’année illustre une avancée historique pour le secteur énergétique sénégalais. Ce succès est le fruit d’une vision ambitieuse et d’un engagement collectif visant à optimiser l’utilisation des ressources naturelles du pays pour le bénéfice de tous.