PROJET “SAXAL JAMM” : Un atelier d’harminisation organisé, un pas décisif vers des elections inclusives et transparentes 

Un atelier d’harminisation des procédures de gestion a été organisé. Un étape clé pour le succès du Projet “SAXAL JAMM” en faveur d’elections apaisées et inclusives au Sénégal.

Le Sénégal a accueilli un atelier stratégique dans le cadre du projet “Saxal Jamm”, porté par le consortium COSCE, ONG 3D et GRADEC. Ce projet ambitieux, soutenu par l’Union européenne, vise à renforcer la gouvernance démocratique au Sénégal tout en travaillant à prévenir les conflits sociopolitiques. Son objectif ultime est d’assurer des élections inclusives, transparentes et apaisées. Cette rencontre avait pour principal objectif de partager et valider les outils nécessaires à sa gestion efficace.

Les travaux se sont articulés autour de quatre axes stratégiques : le plan de travail, les outils de suivi-évaluation, la stratégie genre et inclusion sociale, ainsi que les procédures administratives et financières. Sur ce, selon des informations, l’aspect était principalement mené en séance plénière et ce qui a permis aux participants de mieux s’approprier les outils et stratégies proposés. Sur ce, ces échanges ont favorisé une compréhension approfondie des enjeux majeurs du projet, tout en renforçant l’engagement des différents acteurs, suscitant ainsi des débats enrichissants, témoignant de l’importance accordée à l’équité et à la représentativité dans toutes les phases du projet.

Toutefois, l’atelier a rassemblé des représentants des trois (03) organisations du consortium, des experts techniques ainsi que des membres de l’Union européenne conduisant à la validation de plusieurs éléments essentiels, notamment le plan de travail, le plan de communication et les procédures de gestion financière.

Cette rencontre marque une étape décisive dans la coordination harmonieuse des efforts des différents acteurs impliqués. Elle jette les bases solides pour la réussite du projet “Saxal Jamm”, qui s’inscrit dans une vision de gouvernance inclusive et de paix durable au Sénégal. Grâce à une planification rigoureuse et des mécanismes de gestion concertés, le projet entend contribuer significativement à une stabilité politique et sociale, essentielle pour le développement du pays.

En conclusion, cet atelier a démontré l’importance d’une collaboration étroite entre les partenaires institutionnels et techniques. Il illustre l’engagement des acteurs du projet “Saxal Jamm” à faire de la gouvernance démocratique une réalité tangible et durable au Sénégal.