Prolongement de la manifestation de l’Opposition: Auchan Castors échappe de justesse au saccage

Aux environs de 18 heures, des malfaiteurs encagoulés ont tenté de mettre sens dessus dessous le magasin Auchan sis à Castors. En effet, après avoir mis le feu sur des poubelles d’UCG et des pneus trouvés sur place, des bidons vides entre autres, les jeunes bandits ont voulu endommager les portes du magasin avec des jets de pierres.

Une situation qui a poussé quelques occupants dudit magasin à fuir et d’autres de se réfugier à l’intérieur jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre (Police du Commissariat central des HLM).

Aux alentours du magasin, des débris issus des objets brûlés renseignent du pire qui pouvait s’y produire. D’après les curieux qui étaient venus en masse pour s’enquérir de la situation, ces malfrats sont sortis brusquement de nulle part et ont commencé à brûler tout ce qui pouvait l’être. Pire encore, ils ont jeté des pierres sur les portes du magasin, un instant de trouble et de panique très vite compris par quelques vendeurs qui se trouvaient dans les parages pour prendre la poudre d’escampette.

Par terre on pouvait voir des salades et des tomates éparpillées à même le sol, certainement laissées par les propriétaires des étals. Ce n’eut été la prompte venue des renforts de la Police alertés par leurs collègues de la circulation, Auchan serait brutalisé et vandalisé comme ce fut le cas en 2021.