PROMOTION TOURISTIQUE : L’ASPT PROSPECTE LA CÔTE D’IVOIRE

L’Agence sénégalaise de promotion touristique effectue depuis lundi une mission de prospection en Côte-d’Ivoire, annonce un communiqué transmis à l’APS. “Dans ce contexte de crise sanitaire où le secteur touristique est fortement impacté du fait des restrictions de voyages qui touchent les marchés émetteurs classiques, l’ASPT s’est résolument inscrite dans une dynamique de stimuler les marchés sous-régionaux”, explique-t-elle dans le communiqué.

Elle dit s’inscrire dans une dynamique consistant à “renouer contact” avec les acteurs touristiques ivoiriens en vue d’échanger avec eux, sur la mise en œuvre de programmes de promotion conjoints sur certains marchés émetteurs communs et l’élaboration de packages de découvertes de la destination Sénégal.

L’ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire, Abdoul Khadre Agne, a reçu la délégation de l’ASPT dirigée par son directeur général, Pape Mahawa Diouf.

A l’issue de la rencontre, souligne le communiqué, plusieurs recommandations ont été faites afin de “mieux cibler la diaspora sénégalaise” présente à Abidjan et la clientèle ivoirienne.

Durant son séjour qui s’achève vendredi, l’ASPT va rencontrer des agences de voyages, le Réseau des professionnels du tourisme de la Côte d’Ivoire (REPTCI) et des agences de communication ivoiriennes.

L’ASPT échangera aussi avec la Fédération nationale de l’industrie touristique de la Côte-d’Ivoire (FENITOURCI) et l’association des blogueurs ivoiriens.

De plus, elle aura une séance de travail avec Côte d’Ivoire Tourisme, l’organisme local en charge de la promotion touristique dans ce pays. Un atelier BtoB entre les acteurs touristiques sénégalais et ivoirien ainsi qu’une présentation de la Destination Sénégal, sont également au menu de cette visite. Ces consultations permettront de définir des axes de collaboration, notamment sur le profilage de la clientèle africaine, en particulier ivoirienne. A l’issue des travaux auxquels participe aussi la compagnie aérienne Air Sénégal, il sera élaboré des circuits permettant de découvrir les deux pays.