Protection des défenseurs des droits humains: Un avant-projet de loi en gestation

Des parlementaires, des défenseurs des droits humains de la société civile entre autre se sont réunis hier dans le cadre d’un atelier en vue de trouver les voies et moyens pour une loi devait protéger les défenseurs des droits de l’hommiste. Dans l’espoir que le Sénégal sera le 5ième pays à l’adopter en Afrique.

Hier un atelier de partage a regroupé les acteurs qui se retrouvent dans le même sillage en vue de poser un avant-projet de loi sur les défenseurs des droits de l’homme. Il s’agissait de sensibiliser les parlementaires et les acteurs de la société civile sur la nécessité de les protéger. Une mesure préventive qui fera du pays le 5 ème à l’avoir adopté selon Sadikh Niass vice-président de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l’homme.

A l’en croire, cette rencontre vise la sensibilisation des parlementaires et des membres de la société civile sur la nécessité de protéger les défenseurs des droits humains homme et femme car il est nécessaire de protéger ceux qui protègent les droits humains. « C’est une loi préventive car beaucoup de pays africains l’ont déjà adopté. Car depuis la déclaration des Nations unies de 98, qui recommandait les pays d’avoir une loi pour la protection des défenseurs des droits humains nombreux ont été les états qui ont l’ont adopté. Il s’agit de la Cote d’ivoire, du Mali, du Togo, le Niger etc. et on voudrait que le Sénégal soit le 5ième à adopter cette loi », dit-il.

Dès lors, ils avouent qu’ils ont déjà travaillé sur un avant-projet avec des magistrats et qui tient compte des règlements et des valeurs de notre société. Pas quelques choses qui va apporter des choses contraires aux lois du pays encore moins aux valeurs auxquelles les sénégalais croient. « En somme c’est un corpus de textes regroupés et de matérialiser tout cela sous la forme d’une loi. Cette rencontre vise une construction d’alliances et les parlementaires seront nos alliés dans ce combat pour le faire passer. Ils vont se pencher sur la formule à adopter », ajoute Sadikh Niass.

Pour sa part Abdou Mbow le Président de la Commission des lois et de la protection des droits humains indique qu’une telle approche serait salutaire mais devrait être en phase avec les valeurs qui fondent la république. « C’est important de noter que Macky travaille à la défense de ces acteurs dont les défenseurs des droits de l’homme. Je voudrais citer l’exemple dans le gouvernement avec la nomination d’un ministre auprès du Ministre de la Justice qui s’occupe de la promotion des droits humains. C’est quand même un pas important. Il existe le Conseil sénégalais des droits de l’homme, l’Observatoire national des lieux de privation et des libertés entre autres organisation », énumère le député Abdou Mbow.

A l’en croire, le Sénégal est bien entendu un exemple d’avancée certes on n’a pas encore dans le corpus juridique un texte qui matérialise cela et ce qui fait l’objet de cette journée. « De mémoire, les défenseurs des droits humains sont protégés et on n’a jamais vu comme dans d’autres pays un défenseur agressé ou bien assassiné ou persécutés. Nous sommes dans un pays de droits et il faut noter que quand un pays légifère il le fait en se référant à ses normes religieuses », a rappelé Abdou Mbow.

MOMAR CISSE