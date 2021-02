Protection solaire pour peau noire

L’idée que les peaux noires et métissées ont une protection naturelle contre les rayonnements du soleil, est répandue, et pour cause : elle est vraie.

Pour autant, la peau noire elle aussi est sensible aux UV et doit être protégée.

La mélanine contenue dans notre épiderme et qui donne sa couleur à nos peaux, n’est en effet rien de moins que l’adaptation génétique de l’homme à son écosystème. En clair, chez les peaux caucasiennes, peu exposées au soleil, elle est produite de façon modérée. Les peaux noires et métissées en revanche, vivent originellement sous un climat chaud et ensoleillé, la mélanine est donc naturellement produite de façon abondante et joue le rôle de bouclier contre les UV.

Pour autant, cette protection naturelle ne suffit pas, et du simple dessèchement de la peau entraînant des ridules, au cancer du mélanome en passant par le coup de soleil, nous ne sommes pas à l’abri de certains effets toxiques du soleil sur nos peaux.

Avant toute exposition solaire, nous devons donc nous aussi nous protéger.

Comme souvent, la première protection est la prévention : il faut d’abord et avant tout connaître sa peau et les limites qu’on peut lui imposer. Nous sommes inégaux face au soleil, mais d’une manière générale :

– limitez les expositions prolongées sans protection.

– privilégiez des soins incorporant des filtres uv.

– évitez de vous exposer aux heures ou le rayonnement est le plus fort c’est-à-dire entre 12h00 et 16h00.

– pensez aux écrans solaires (indispensable en complément de vos soins anti-taches) qui vous protègent des radiations de deux manières : soit en absorbant (filtre), soit en les réfléchissant et en les dispersant (écran). Pour ce qui est du choix de l’indice, plus il est élevé, mieux vous êtes protégée !

Ces principes sont à adopter impérativement si vous utilisez une crème unifiante ou éclaircissante, car la peau est alors susceptible de se repigmenter facilement, pas toujours de façon homogène.