Proxénétisme: Des mineurs arrêtés pour prostitution clandestine

Une maison de prostitution clandestine a été démantelée par la police au cours du mois de novembre. Lors de leur descente sur les lieux, les limiers ont découvert 50 préservatifs, du lubrifiant et deux jeunes mineures de 16 ans.

C’est ainsi que la dame M. D. Sarr, les deux mineures F. Bâ et N. F. Sow, ainsi que M. Sidibé, ont été arrêtées pour proxénétisme, corruption de mineure et défaut de carnet de santé. Les mises en cause ont comparu hier devant la barre du Tribunal de Grande Instance de Dakar, où elles ont nié les faits qui leur sont reprochés.

M. D. Sarr et ses deux protégées (F. Bâ et N. F. Sow) soutiennent qu’elles s’adonnent à la prostitution, tout en ajoutant détenir des carnets de santé. Considérée comme le cerveau de la bande, M. D. Sarr affirme qu’elle n’a jamais incité les filles à la perversité. Toutefois, elle reconnaît être une travailleuse du sexe.

Par conséquent, il a requis un mois avec sursis contre M. Sidibé et 6 mois dont 15 jours ferme contre les trois autres prévenues. La défense a plaidé la relaxe en faveur de ses clients. M. Sidibé a été relaxée. Par contre, M. D. Sarr, F. Bâ et N. F. Sow ont été déclarées coupables et condamnées à 6 mois de prison dont 15 jours ferme.