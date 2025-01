Publication de ses positions passées: Raki Kane démissionne pour mettre à l’aise les autorités

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La secrétaire exécutive de la Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal (Sénégal Connect Startup) a remis sa lettre de démission au Président de la République et à son Premier Ministre. Raki Kane, partisane de l’APR claque la porte de ladite structure suite à la vive polémique suscitée par la publication de ses positions politiques passées.

Le parti au pouvoir vient d’enregistrer sa première démission. Il s’agit de la secrétaire exécutive de la Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal (Sénégal Connect Startup). Elle a remis hier sa lettre de démission au Président de la République et son Premier ministre. « Suite à la vive polémique suscitée par la publication de ses positions politiques passées, poussant le Premier Ministre Ousmane Sonko à s’adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point, à travers une déclaration publique, j’ai pris la décision, en toute conscience et responsabilité, de me retirer de cette fonction », lit-on dans la lettre.

Et de poursuivre: «Cette décision vise essentiellement à mettre à l’aise l’Autorité qui, ces dernières heures, fut installée dans une position peu enviable ». Dans la note, elle s’exprime sa fierté d’avoir pu, en peu de temps, entreprendre de grandes actions, dans le cadre de l’opérationnalisation de la loi & STARTUP ACT », qu’elle ait eu l’honneur de déployer avec, entre autres, la disponibilité de la plateforme d’enregistrement et de labellisation des startups et de son cadre réglementaire. « Je saisis donc cette opportunité pour adresser mes chaleureux remerciements et exprimer ma profonde gratitude aux employés de la CEAC et témoigner, auprès de vous, de leur engagement résolu », dit-elle.

La désormais secrétaire exécutive de la Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal (Sénégal Connect Startup renouvelle ses vœux de réussite aux autorités du pays et exprime sa profonde gratitude à Macky Sall, ancien Président de la République, pour sa confiance. « Il m’avait confié cette fonction qui a été pour moi un immense honneur et une opportunité de contribuer au développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation au Sénégal » conclut-elle.

NGOYA NDIAYE