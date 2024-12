Publication des Médias autorisés: Le CEDPS dénonce « une décision sélective »

Partager Facebook

Le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CEDPS) est sorti de ses gongs. Cela fait suite à la publication de la liste des médias autorisés. Face à la presse, Maimouna Ndour Faye dont le média a été ignoré refuse d’être sacrifiée sur l’autel de la corporation par la tutelle. Le quotidien de Madiambal, Sen Tv de Bougane entre autres médias ne figure pas sur la liste. Le CEDPS entend bien saisir la justice.

Le Cdeps n’a pas perdu du temps pour répondre au ministre de la Communication, Aliou Sall. Ce dernier a publié la liste des organes autorisés et reconnus par la tutelle. Face à la presse, Mamadou Ibra Kane Président du Cdeps a noté que ce 3 décembre est une date macabre pour la presse sénégalaise car depuis 255 jours, plus de 8 mois du nouveau régime de Diomaye, leurs appréhensions se sont fondées. « Nous sommes scandalisés, abasourdis des déclarations d’Aliou Sall. Il avait pour but de donner la liste d’entorse de presse devant exercer sur le sol sénégalais. 111 médias ont une existence légale. Un problème de démarche car Aliou Sall s’est foudroyé et les raisons car c’est une confusion de sa part », a avancé Mamadou Ibra Kane.

Dans sa prise de parole, la propriétaire du Groupe 3M Maimouna Ndour Faye n’a pas mis de gant pour asséner ses quatre vérités à l’endroit d’Aliou Sall. A l’en croire, cette démarche est illégale car le patronat n’a jamais associé le patronat de presse. « Ce monsieur ignore le patronat de la presse et il ne peut pas comprendre le fonctionnement de la presse. Il s’agit plutôt de procéder à une sélection. Il veut avoir des interlocuteurs pour en ignorer d’autres », a-t-elle dit.

Une décision qui sera attaquée devant les tribunaux

Pour la patronne de la 7Tv, rien que pour s’enregistrer sur la plateforme, ça été tout un problème. Il a mis en place une entité d’assistance technique et d’enregistrer les autres hors cadre. « Nous allons attaquer cette plateforme et toutes les voies légales seront utilisées pour que la Cour suprême invalide cela », a-t-elle ajouté. Mais la goutte d’eau de trop a été le fait que 7 TV, Sen Tv, le Quotidien…ne figurent pas sur la liste des médias autorisés. Pour le Cdeps, dit ne pas comprendre le pourquoi le pourquoi certains des médias qui existent bien avant l’adoption du code de la presse. Est-ce que l’État a failli ? Ou ce sont les patrons qui pratiquent un métier illégal ? Selon MNF, l’état est incapable de dire le pourquoi. « 7TV qui est édité par 3M et qui existe depuis 2012 et bien légal.

L’entreprise est spécialisée dans la communication/journalisme mais cette existence est aussi méconnue par la tutelle et pourtant ce dont des conventions signées avec le Cnra en 2017, un cahier des charges et puis on nous donne 72 pour être conforme », a martelé MNF. Dans le même ordre, elle dit soupçonner « une tentative de sélection avec leurs caisses de résonance au détriment des médias sérieux et qui seront rayés de la carte. Mais ça ne passera pas. Des médias que vous avez utilisés dans votre quête du pouvoir, comment ces autorités peuvent dire que ces médias sont illégaux ? », tempête MNF.

Malgré les désagréments subis, les gens du Cdeps ont déclaré qu’ils ne seront pas des caisses de résonnance pour qui que ce soit. Autant de pression dont la fiscalité, les contrats et conventions signés les créances dues aux médias. « Je le répète car c’est un combat. Le régime s’est battu et récompensé. Mais nous aussi nous allons faire face. Malgré que le secteur ait besoin de régulation, on ne peut pas poser des actes qui entravent la démocratie. Rayer ces médias de la carte médiatique n’est pas sérieux. Il est plus judicieux de nous donner les pièces manquantes pour être en règle », a clamé la source.

Le Cdeps a aussi interpellé le Cored pour qu’il prenne ses responsabilités pour la simple raison qu’il ait pris part à cette publication de liste. « Cored s’est tu sur autant de question. Que Mamadou Thior ne soit pas complice de ce « meurtre » médiatique. Car étant membre d’une commission qu’on prenne cette décision inique et qu’il se taise.

Le Cored ne peut pas remplacer le Synpics ni le Cdeps », a souligné Maimouna. Elle se dit « sûre » de l’agenda du régime qui entend bien « choisir les médias qui vont parler et qui vont exister et faire taire toutes les voies discordantes », s’est emporté la journaliste. Elle a déclaré que « c’est du cynisme de la sournoiserie et que le combat sera mené et pour le droit d’entreprendre et le droit d’exister et pour le futur. Nous serons lâche si cette corporation laisse passer. »

MOMAR CISSE