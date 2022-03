Qualification au Qatar: Les politiques parlent le même langage

La qualification de l’équipe nationale du Sénégal a fait oublié la politique aux responsables qui ont décidé de se serrer la main pour magnifier la victoire du Sénégal face à l’Egypte. Une action qui montre qu’au delà de la politique l’intérêt générale est au dessus de tout.

Macky Sall : « Je suis fier de vous »

Le chef de l’Etat a vibré de joie après la qualification des Lions pour la prochaine coupe du monde 2022. “Fidèles aux traditions de bravoure, de combativité et de ténacité du vaillant peuple sénégalais, vous venez, après le sacre continental, de nous qualifier avec brio pour une 3e fois à la coupe du monde Qatar2022. Chaleureuses félicitations aux Lions! Fiers de vous!”, dixit le Président Sall à cet effet.

Sonko aux Lions : Faites-nous encore rêver

Ousmane Sonko a réagi à la qualification des Lions au Mondial aux dépens de l’Egypte. Très heureux après avoir vu l’équipe de son pays éliminer les vice-champions d’Afrique, le président du parti Pastef/Les-Patriotes, Ousmane Sonko, a tenu à envoyer un message aux Lions. “Félicitations à nos chers héros ! En route pour le Qatar où vous réservez assurément au monde encore plus de belles surprises ! Continuez à nous faire rêver !”, a-t-il écrit sur ses différents réseaux sociaux.

Mimi aux Lions : “Encore, vous nous rendez fiers »

Apres la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’histoire s’est répétée pour la qualification de la Coupe du monde. Le Sénégal vient d’éliminer encore l’Egypte, au terme d’une séance de tirs au but très tendue. Félicitations pour votre qualification. Encore une fois, vous nous rendez fiers”, a dit Mimi Touré.

Déthié Fall félicite les Lions

Le président du PRP a félicité les Lions après leur qualification au Mondial. « J’adresse mes vives félicitations à l’équipe nationale de football et à l’entraîneur Aliou CISSÉ pour cette belle et héroïque victoire synonyme de qualification à la coupe du monde Qatar 2022. En avant pour la coupe, c’est bien possible, de tout cœur avec vous. »

Abdou Diallo : « A nous d’écrire l’histoire ! »

Il n’a pas pu disputer ce match retour face aux Pharaons à cause d’une blessure contractée au match aller au Caire. Mais à la fin de la rencontre, le défenseur sénégalais Abdou Diallo était tout aussi content que ses coéquipiers de voir leur rêve de pouvoir participer à une phase finale de Coupe du Monde se réaliser. «C’était important de bien revenir au pays sur une bonne note après la CAN. Maintenant l’ambiance elle va être que meilleure », a laissé entendre Abdou Diallo, tout joyeux, en zone mixte après la rencontre. Concernant sa blessure, le Lion évoluant au Paris Saint-Germain rassure et semble ne pas trop s’inquiéter. « Ca va je vais m’en remettre. Ça m’a juste embêté de ne pas pouvoir jouer. La vérité c’est qu’au début du match j’avais juste envie de pleurer, j’étais au bout de ma vie. Mais bon, les gars on fait le taf. », révèle le défenseur sénégalais de 25 ans, avant de conclure : « Honnêtement, la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal est mon premier grand souvenir de football et maintenant c’est à moi d’écrire l’histoire. A nous !« .

Famara Diédhiou : « Vous le méritez, peuple sénégalais ! »

Les Lions ont réussi à arracher la qualification aux Égyptiens à la séance des tirs au but. Une participation au prochain Mondial que mérite le peuple sénégalais, d’après l’attaquant des Lions Famara Diedhiou qui s’est exprimé qui s’est exprimé via son compte twitter juste après la qualification. « Impossible n’est pas sénégalais, vous le méritez peuple sénégalais », a écrit le Lion qui n’a pas disputé le match de ce soir, avant de poursuivre en remerciant les milliers de supporters venu les soutenir : « Ambiance incroyable aujourd’hui au stade. Qatar 2022, on arrive ».

Koulibaly: «J’espère que nous irons le plus longtemps possible»

Capitaine des Champions d’Afrique, Kalidou Koulibaly s’est arrêté en zone mixte et a exprimé sa joie. «Le Sénégal va très bien et j’espère que ça ira comme ça le plus longtemps possible, il faut continuer comme ça », a déclaré le capitaine des Lions. Kalidou Koulibaly, qui a raté le premier tir des Lions lors de la séance des tirs au but, est revenu sur cette situation : « Vous l’avez vu aujourd’hui, y a certains qui peuvent louper des pénaltys mais à la fin on veut le bien de l’équipe, on veut le bien de notre patrie. » « Aujourd’hui on va à la Coupe du Monde et tout le monde est heureux et moi le premier donc, on ne peut être que très content.

MENDY