Quand ADD se met, déjà, dans la peau d’un futur successeur de Macky…

Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) creuse, sans tambours ni trompette, son sillon. Enivré par sa position actuelle, il se croit sortir de la cuisse de Jupiter au point de narguer, même, certains fidèles responsables du régime en place. Le ministre de l’Economie et des Fiances commence à lorgner le fauteuil présidentiel. Il s’érige en combinard en cherchant des hommes-lige qui lui ont obéi aux doigts et à l’œil.

Le Président Macky a intérêt donc à arrêter donc monsieur Diallo qui sème des tendances au sein de l’APR.Dans son propre fief politique du Fouta, l’on peine à faire l’unanimité autour de sa personne.Ses proches, parents et autres affidés se comportent avec arrogance. Et l’on est bien au courant de cette affaire pas catholique qui met en cause un de ses frangin et qu’il cherche, coûte que coûte, à étouffer. Ce n’est vraiment de ces genres d’hommes que le Sénégal a besoin pour aspirer au développement.”Koor” Tamaro Seydi doit alors revenir sur terre.

*Seydi Omar Ly, Podor.