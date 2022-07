Quand se rendre belle peut nuire !

Pour beaucoup de femmes, mettre un joli maquillage avant de sortir est un impératif.

En effet, cela leur fait sentir qu’elles sont belles et sûres d’elles.

Elles peuvent se passer d’une belle montre ou d’une belle chemise pour s’offrir un fond de teint original, un gloss et un mascara de chez King Make-up. Elles ont toutes leurs palettes à maquillage bien fournies ou pas selon le degré de dépendance.

Cependant, cette pratique quotidienne n’est pas sans risque. A force de mettre du fond de teint et de la poudre, notre peau s’abime dans le temps. L’épiderme ne respire plus et cela irrite la peau et provoque des poussées d’acné. La barrière cutanée, en absorbant le maquillage, se déshydrate et devient inconfortable si le fond de teint est directement appliqué sur le visage, sans utiliser au préalable de soin hydratant.

Heureusement qu’il existe des solutions pour ces dames qui ne peuvent pas se passer du maquillage. Des gestes simples à adopter qui vous aideront à éviter d’abîmer votre barrière cutanée.

Avoir une hygiène irréprochable…

Assurez-vous d’avoir les mains ainsi que les pinceaux propres avant de commencer votre maquillage. Evitez de toucher votre visage avec des mains sales, au risque de voir apparaître acné et vilains boutons.

Se démaquiller tous les jours…

Elles peuvent prendre le temps de bien se maquiller, mais arriver à la maison le soir, fatiguée, beaucoup de femmes négligent cette étape très cruciale. DEMAQUILLEZ-VOUS mes dames pour garder votre peau belle et lisse ! Si vous avez la paresse de vous nettoyer le visage avec de l’eau et du savon, alors utilisez des lingettes démaquillantes.

Appliquer une base protectrice avant le fond de teint…

Pour prendre soin de votre épiderme, il est essentiel d’utiliser une base hydratante avant d’appliquer le fond de teint. En effet, si votre peau n’est pas correctement hydratée, le fond de teint ne fera que cacher une peau sèche et abîmée.

Par conséquent, avant d’appliquer une couche de maquillage, il est important de recourir à un soin protecteur.

Utiliser des produits de qualité…

Certaines me diront qu’ils sont chers. Mais mieux vaut acheter des produits couteux et conserver sa belle peau que de faire recourt à des produits bon marché et de se retrouver avec un visage pleins de boutons.

Faire des masques…

C’est également très important d’avoir une routine soin du visage. Cela permet d’hydrater votre peau, de la tonifier et de se débarrasser des imperfections comme les sébums, les peaux mortes et les points noirs.

Des jours sans maquillage…

Essayez, de temps en temps, de passer des journées sans maquillage. Si c’est difficile pour vous d’aller travailler avec la peau au naturel, vous pouvez décider de ne pas vous maquiller le week-end, lorsque vous avez un planning plus détendu et moins d’obligations sociales.



Passer des journées sans maquillage aide votre visage à respirer. Il est absolument fondamental de donner l’opportunité à votre peau, de temps en temps, de ne pas être recouverte de cosmétiques. De cette façon, le renouvellement cellulaire est stimulé, et l’épiderme a le temps de bien se régénérer.

L’idéal est de passer au moins deux jours par semaine la peau nue. Si cela vous semble beaucoup, un jour par semaine peut éventuellement convenir. Le plus important est de donner à votre visage des moments libre chaque semaine, afin qu’il respire au naturel.

Fatima B.NDIAYE