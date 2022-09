Que force reste à la loi ! Par Mouhamadou L. Massaly

Encore des énormités qui sortent de la bouche puante du rappeur Abdou Karim Guèye, rappeur et activiste du mouvement « Nittu Deuggu ». Le connard Cheikh Oumar Diagne vient, lui aussi, d’emprunter la sente boueuse de la vilenie. Ce qui a valu aux deux personnes le déclenchement de la machine judiciaire contre eux, ce jeudi. Tous ont été interpellés, ce matin, par les limiers de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Je dis que force doit rester à la loi et que notre pays ne saurait être gouverné par le désordre. Ces auteurs de gaffes doivent être sanctionnés pour servir d’exemple aux éventuels négateurs de notre État de droit qui nourrissent des manœuvres abjectes.

La coupe de la démesure est vraiment pleine. On ne doit plus accuser que des énergumènes se muent en moulins à paroles pour dire du n’importe quoi. La démocratie ne saurait être alors l’anarchie.

Cheikh Oumar Diagne accuse faussement le gouvernement de la République d’être à l’origine de la mort de l’Imam Alioune Badara Ndao. Nous profitons de cette occasion pour saluer la mémoire du défunt. Il était, sans conteste, un partisan de l’Islam. C’est donc grave et étonnant d’entendre le sieur Diagne éjaculer sa haine sur le régime du Président Macky en permanence, j’allais dire, en toute occasion. Quoi de plus normal que de l’interroger pour servir les preuves de ces accusations ? Le Sénégal est un pays normé et régi par des règles et des lois qu’un citoyen ne ne doit outrepasser. Elles ne sont pas des toiles d’araignées où passent n’importe quel quidam.

* M.Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR).