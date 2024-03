Partager Facebook

Connu dans le social, le président du mouvement JEM a encore frappé dans les rues de Yeumbeul Sud et Thiaroye Kao. Compte tenu du contexte actuel avec le mois béni du Ramadan, Serigne Fall a encore usé de ses moyens avec ses partenaires pour perpétuer ses oeuvres sociales dans les coins et recoins de Yeumbeul Sud. Des dons alimentaire ont été distribués aux nécessiteux en vue de permettre à ces derniers de pouvoir vivre aussi les ferveurs du mois béni.

A la une , à la deux et trois! Le mouvement Jeunesse En Marche « JEM » s’est encore démarqué avec ses oeuvres sociales. Étant conscient de l’importance de l’entraide durant ce mois béni du Ramadan, le mouvement « JEM » sous la houlette de son président Serigne Fall ont procédé à une journée de distribution de « Kits de Ndogou » à Yeumbeul au quartier Afia en vue de permettre aux nécessiteux, aux riverains et passants de pouvoir rompre le jeûne sans problème.

Cette année, Serigne Fall, président du mouvement « JEM » s’est démarqué des années précédentes car il est passé à 500 kits en 2024. Des actions qu’il a réussi avec l’accompagnement de ses partenaires dont Orange avec Kirene. Toutefois ce dernier s’est être satisfait de l’accompagnement de cette structure très connu dans le social mais aussi de l’implication de tous ces collègues et amis pour la réussite de l’événement. Ce fut la journée de lancement au quartier Afia de Yeumbeul Sud mais il déclare que d’autres localités sont en vue. » Tout le monde sait que le mois de Ramadan rime avec l’entraide, donc moi je ferais tout mon possible pour permettre à la population Sénégalaise particulièrement celle de Yeumbeul Sud de pouvoir profiter des actions que j’organise en collaboration avec mes partenaires comme Orange qui m’a accompagné dans cette activité » a témoigné Serigne Fall.

Dans son allocution, ce dernier a remercier l’engagement de la population notamment la jeunesse qui ne cesse de montrer leurs engagements auprès du mouvement. « Vous l’avez vous même constaté, ce monde qui a est là est le fruit de notre engagement et notre implication aupres de la population » témoigne le président du mouvement JEM. Dès lors que ce mois rime avec le sociale, moi et les membres du mouvement JEM nous ne manquerons jamais de montrer notre attachement et notre engagement. Ce mouvement est tout d’abord, une association sociétale avant la politique, et nous ne cesserons de poser des actes pour le bonheur de notre communauté » laisse t-il entendre.. Dans son intervention, Serigne Fall a encore remercie ses partenaires dont Orange/ Kirene qu’ils appellent vers d’autres défis et d’autres actions.

Compte tenu de la situation politique qui sévit actuellement, Serigne Fall a appelé la population Sénégalaise notamment les jeunes à plus de prise de conscience et plus de sens de responsabilité. Dans moins de 48h, le senegal aura un nouveau président de la république.Que ça soit la continuité ou la rupture, j’appelle à la sérénité et a la prise de conscience que le Sénégal nous appartient » à laissé entendre le président du mouvement « JEM ».

Pour rappel , près de 500 kits ont été distribués à la population et d’autres quartiers sont ciblés en vue de permettre aux populations de mieux vivre les ferveurs du mois béni du Ramadan. Un activité réalisée par Serigne Fall avec ses partenaires comme Orange/ Kirene qui l’on accompagné ainsi que d’autres structures.