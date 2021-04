Ramadan : Le jus de goyave, un bon rafraichissement

Ce fruit appartient à la même famille que la cannelle et la noix de muscade, celle des Myrtacées . Très parfumé, La goyave contient aussi de la vitamine C à raison d’une moyenne de 243 mg/100 g. Ce taux peut aller jusqu’à un pic de 900 mg/100 g. Elle en renferme donc 5 fois plus que les agrumes (orange, citron, mandarine, etc.). Une portion de 40 g permet ainsi de couvrir les besoins quotidiens recommandés en vitamine C. Comme quoi, la goyave devrait être un bon allié contre les petits maux causés par le froid et la baisse de régime.

C’est une excellente source de nutrition pour vous rajeunir pendant l’été chaud. Il maintient votre hydratation et est une excellente source de vitamine C. La goyave est riche en fibres et est une excellente solution Pour les problèmes digestifs Il fonctionne comme un laxatif naturel. Le jus est rempli de nutriments comme les vitamines C, A, E et B ainsi que de potassium, magnésium, phosphore, calcium, sodium et zinc. Le jus de goyave est une excellente source de nutrition pour vous rajeunir en été chaud. Il maintient votre hydratation et est une excellente source de vitamine C.

Il existe deux variétés de goyave, la goyave à peau rouge et celle à la peau blanche, mais elles sont toutes les deux très parfumées, et ont de multiples vertus. De bonnes raisons pour les consommer en jus. C ‘est très bon et facile à faire.

Préparation

Bien laver et nettoyer les goyaves. Mixez -les ensuite avec un peu d’eau pour faciliter le broyage. Rallongez la pulpe obtenue avec de l’eau, puis filtrez. Vous obtenez un jus très parfumé, que vous sucrez à votre gout. Mettez au frais et consommez sans modération.

Pour varier, vous pouvez le mixer avec du jus de bouye, et de la crème liquide ou du lait concentré non sucré. Vous obtiendrez alors un nectar tellement délicieux, qu’il vous sera difficile d’y résister. A faire en grande quantité, conseil d’amie…