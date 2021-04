Ramadan: Les mourides de Dakar déroule un programme à Massalikoul Jinane

Le Comité d’organisation de la Grande mosquée Massalikul Jinaan a organisé ce lundi une conférence de presse axée sur les activités du lieu de culte durant le mois de Ramadan. Une rencontre qui avait pour objectif de dévoiler le programme établi pour la vivification du mois béni du Ramadan.

Après concertation un riche programme a été mis sur pied pour compenser l’année dernière où aucunes activités n’avaient été organisées à cause de l’Etat d’urgence. Tous les jours, les disciples et musulmans peuvent suivre des séances de traduction du Khassaide “MASSALIKUL JINAAN par des chercheurs mourides et des scientifiques. Egalement il y aura la lecture quotidienne du Saint Coran et la panégyrique du livre “DIWAANU KHOURANIYAH”.

Le soir juste avant la rupture du jeûne, des prestations des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba seront par des Dahira et groupes ” Kourel” réunis autour du “KOUREL JAYSOUNE”

Des conférences et des symposiums sur l’importance du Ramadan, les comportements à adopter durant le mois , la jeunesse ainsi que d’autres thèmes seront abordés tout au long du mois de Ramadan.

Le comité rappelle également que des dispositions seront prises pour le respects stricts des mesures de préventions contre le Covid-19 et appel aux croyants et disciples de se conformer aux directives.