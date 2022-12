Rapport de la Cour des Comptes: Birahim Seck du Forum civile exige la réaction de Macky Sall

Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, a réagi après la publication du rapport de la Cour des comptes. Ce dernier parle de « massacre financier » et exige la réaction du président de la République sous peine d’être pris pour complice.

« Le massacre financier constaté avec pertinence par la Cour des compte risque de se répercuter dans les secteurs pétrolier, gazier, minier et surtout dans le secteur des énergies électriques du fait du décret du président de la République du 12 août 2022 générateur de dérogation semblables à celle de mars 2020 sur la riposte contre la COVID-19”, déclare-t-il dans un audio transmis à des confrères

Pour lui, cela est inadmissible au moment où les populations sont torturées dans les rues, d’autres confinées dans leur stress.

« Des agents de l’Etat et leurs complices, piétinent toutes les règles de bonne gestion financière avec des surfacturations et des décaissements de tous genres. Il n’est pas question que la justice reste les bras croisés », a-t-il poursuivi, avant de réclamer la réaction du chef de l’Etat sur ce rapport où sont cités d’anciens ministres du parti au pouvoir. «L’impunité n’a que trop duré dans ce pays et le président de la République doit impérativement agir sous peine d’être pris pour complice ».

Rosita Mendy