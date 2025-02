Rapport de la Cour des comptes: Cheikh Oumar DIAGNE parle parle d’un faux indicateur et sans pertinence réelle

Cheikh Oumar Diagne donné son avis sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l’argent public de 2019 au 31 mars 2024 qui fait l’objet de polémique depuis sa publication . Lors de la conférence de presse organisée par l’organisation citoyenne, Frapp France Dégage, ce mercredi, M. Diagne a fait savoir que ledit document «est un faux indicateur qui n’a aucune pertinence réelle pour mesurer la capacité d’un État à rembourser sa dette».

En marge de la rencontre organisée par le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) pour présenter son rapport sur l’impact de 80 ans d’intervention de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal et en Afrique, Cheikh Oumar Diagne est revenu sur certains contenus du rapport notamment sur la dette publique.

Selon l’expert financier et spécialiste des questions monétaires, « tout le monde s’alarme sur la dette publique rapportée au PIB (Produit intérieur brut), mais c’est un indicateur biaisé. Ce serait plus pertinent de rapporter la dette aux recettes fiscales de l’État, car c’est à partir de ces recettes que la dette est remboursée. Or, le PIB représente l’ensemble des richesses produites sur un territoire, y compris par des acteurs privés qui ne contribuent pas directement au remboursement de la dette », a-t-il expliqué.

« La dette du Sénégal est bien supérieure aux 99 % du PIB annoncés »

Selon le rapport de la Cour des comptes, la dette du Sénégal est de 99,7% du PIB. Mais pour l’enseignant-chercheur cette dette dépasse les 99%. « La dette réelle du Sénégal dépasse les chiffres officiels. La dette publique affichée ne prend pas en compte les engagements garantis par l’État, comme ceux des collectivités territoriales et des entreprises publiques. En réalité, la dette du Sénégal est bien supérieure aux 99 % du PIB annoncés et va au delà de 100% », a-t-il révélé.

Cheikh Oumar Diagne va plus loin. Il a accusé le FMI (Fonds monétaire international) et la Banque mondiale de perpétuer un modèle économique coloniale, qui empêche les pays africains d’atteindre une véritable autonomie financière. « Ces institutions n’ont jamais aidé un pays à se développer. Elles agissent pour les intérêts du grand capital et utilisent des stratégies dépassées qui plongent nos économies dans une faillite permanente », a-t-il asséné.

Source: PressAfrik