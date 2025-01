RAPPORT DU GEEP: 1202 grossesses en milieu scolaire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

1202 cas de grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire, selon le rapport 2024 du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (GEEP). Les grossesses signalées chez des élèves âgées de 12 à 19 ans.

En 2024, un recensement a été effectué par le Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (GEEP) dans 1332 établissements publics du moyen secondaire, représentant 85% de la carte scolaire du Sénégal. Et les chiffres font froid dans le dos. Selon le rapport du GEEP, 1202 cas de grossesses ont été notés chez des élèves âgées de 12 à 19 ans.

IA de Fatick et Ziguinchor les plus touchées. Cependant, le document révèle que les académies les plus touchées sont Fatick avec 166 cas, soit 13,81%, et Ziguinchor avec 157 cas, soit 13,06%. Après Fatick et Ziguinchor qui occupent la tête du peloton, elles sont suivies par les académies de Sédhiou, Tambacounda et Kolda. Ce sont des chiffres inquiétants qui sont relevés à Sédhiou avec 134 cas, soit 11,15%, Tambacounda avec 100 cas, soit 8,32% et Kolda avec 91 cas, soit 7,57%. Certaines régions, telles que Dakar/Ia, enregistrent des chiffres plus faibles avec 7 cas, soit 0,58%. Mais pour le Sels/A, ce faible taux à Dakar, même si c’était un seul cas, ne réduit en rien la gravité de la situation globale dans le pays.

Aujourd’hui, pour le Sels/A, c’est une crise multidimensionnelle qui nécessite des interrogations. Ainsi, le Sels/A souligne que le phénomène des grossesses en milieu scolaire s’inscrit dans un contexte marqué, d’une part, par l’absence de sensibilisation suffisante. « La sexualité reste un sujet tabou dans de nombreuses communautés, empêchant une éducation adaptée et préventive », indique le Sels/A.

D’autre part, le Sels/A précise que les failles dans l’encadrement scolaire et familial (une surveillance insuffisante et un manque de dialogue favorisent ce type de situation), la précarité socio-économique (dans certaines régions, les inégalités exposent davantage les jeunes filles à des comportements à risque) et l’impact des conditions scolaires (les longues distances pour rejoindre les écoles ou l’absence d’internats sécurisés exacerbent les risques) sont des facteurs qui favorisent le phénomène.

MOMAR CISSE