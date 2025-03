Rapt à Gadaye : Le ravisseur était un caporal chef de l’Armée

Partager Facebook

D’habitude calme, la ville de Gadaye sis à Guédiawaye a bruit hier d’un fait inhabituel. Un garçon de nationalité guinéenne a échappé de peu à un enlèvement opéré par un homme encagoulé et accompagné d’au moins trois complices.

Il est 13 h 30 lorsqu’Alpha Diallo, un garçon de 11 ans, ressortissant de la Guinée, est approché par un homme dans la rue. Ce dernier, encagoulé, conduit une moto de marque T-max et est suivi de près par un véhicule 4X4 à bord duquel deux femmes et un homme. Selon les premiers témoignages recueillis, l’homme aurait de go demandé au garçon de monter dans la voiture. Apeuré, le petit file trouver refuge dans une boutique qui se trouve être celle de son oncle et homonyme.

Il est poursuivi par le supposé ravisseur qui entre, à son tour, dans la boutique. Il se présente comme le père du garçonnet et cherche à partir avec lui. «Remettez-moi l’enfant qui vient d’entrer, il doit me suivre. C’est mon fils», aurait-il dit, avant de se voir opposer un niet catégorique par le maitre des céans. Lequel cherchant à connaître l’identité de l’homme, lui demande d’enlever sa cagoule.

Identifié sous le nom de B. Ngom, le présumé kidnappeur qui a été placé en garde à vue au poste de police de Wakhinane Nimzatt, était au grade de caporal-chef de l’armée. Il avait été exclu de l’armée, il y a 6 ans, au motif d’une insubordination extrême. En plus clair, B. Ngom s’était bagarré publiquement avec son supérieur hiérarchique. Une faute lourde qui a entraîné sa radiation définitive des rangs de l’armée.