Rb Leipzig : L’option d’achat de Diallo bientôt levée

Cet été, le Psg a considérablement dégraissé son effectif. Luis Campos et Antero Henrique ont poussé de nombreux indésirables vers la sortie, comme Abdou Diallo. Ce dernier a été prêté avec option d’achat au Rb Leipzig. En août dernier, L’Equipe indiquait que le montant de cette option était supérieur à 20 M d’euros. Et avant même la fin de saison, Luis Campos devrait enregistrer la vente définitive de Abdou Diallo.

A en croire les informations du Leipziger Volkszeitung, le Rb Leipzig aurait l’intention de lever l’option d’achat présente dans le prêt de Abdou Diallo. La formation allemande devrait même l’exercer dans peu de temps afin de s’offrir définitivement les services du défenseur de 26 ans. L’inter­national sénégalais aurait convaincu ses dirigeants grâce à ses performances sous les ordres de Domenico Tedesco et Marco Rose.

«J’ai pensé que c’était le bon choix»

D’ailleurs, Abdou Diallo révélait récemment dans un entretien accordé à So Foot, qu’il pensait avoir fait le bon choix en signant pour le Rb Leipzig. «J’ai signé au Rb Leipzig car ça correspondait à ce que je voulais : un club structuré, ambitieux, de préférence qui joue l’Europe et la Ligue des Champions et les premiers rôles en championnat. De plus, quand je suis arrivé, le coach, Domenico Tedesco, jouait avec une défense à trois. Ce qui me permettait donc d’avoir du temps de jeu et ensuite d’évoluer à plusieurs positions, car je suis assez polyvalent. Donc j’ai pensé que c’était le bon choix», expliquait le joueur qui appartient toujours au Psg. Luis Campos devrait boucler une belle opération à l’approche du mercato hivernal.