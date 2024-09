RDC: Martin Fayulu tacle sévèrement Félix Antoine Tshisekedi Lors d’un meeting.

Partager Facebook

Lors d’un meeting tenu ce samedi 31 août à Kinshasa, Martin Fayulu, figure de proue de l’opposition congolaise, a sévèrement critiqué la gestion du pays par l’Union sacrée. Selon lui, la République démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis majeurs, exacerbés par l’actuelle gouvernance.

« Avec l’Union sacrée au pouvoir, plus de 100 localités congolaises sont actuellement sous le contrôle du Rwanda via le groupe rebelle M23. La persistance des activités des Mobondo, la montée de l’insécurité, la criminalité urbaine à Kinshasa et dans d’autres régions, ainsi que la misère et la souffrance généralisées de la population, montrent que l’Union sacrée ne représente pas les intérêts des Congolais dans sa gestion du pays », a affirmé Martin Fayulu.

Il a dénoncé l’instabilité économique, la dévaluation du franc congolais face au dollar, ainsi que la chute du pouvoir d’achat. Martin Fayulu a également souligné l’importance de prendre en compte les droits de l’homme dans les discussions entre responsables politiques, citant les cas de Jean-Marc Kabund et Mike Mukebayi, deux opposants politiques détenus à la prison centrale de Makala pour avoir exercé leur liberté d’expression.

« Kabund et Mukebayi se retrouvent à Makala, tandis que des personnes ayant volé des millions de dollars sont en liberté », a-t-il déploré.

De retour à Kinshasa ce samedi, après un séjour aux États-Unis, Martin Fayulu a dressé un tableau sombre de la situation en RDC. Selon lui, alors que d’autres nations prospèrent, la RDC demeure engluée dans le chaos, avec une misère généralisée, une corruption endémique, et des détournements de fonds publics omniprésents.

Pour lui, la solution réside dans une « cohésion nationale » pour sortir le pays de cette situation désastreuse.