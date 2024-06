Réchauffement Climatique: Un triple drame dans les océans menace la vie sur Terre dans l’indifférence des dirigeants

Partager Facebook

Un nouveau rapport fait le point sur la triple menace à laquelle est confrontée l’océan dans l’indifférence générale : les vagues de chaleur, l’acidification et le manque d’oxygène sont en train de mener à une extinction de masse.

Les océans du monde entier sont confrontés à non pas une, mais trois grandes menaces qui ne font, ni La Une de l’actualité, ni partie des priorités des grands dirigeants du monde. Les vagues de chaleur sous-marine, l’acidification et le manque d’oxygène sont en train d’anéantir toute vie dans nos océans, selon un nouveau rapport publié dans AGU Advances.

Ce sont surtout les 300 premiers mètres sous la surface de l’eau qui sont les plus touchés, en particulier par des épisodes de chaleur extrême : ceux-ci sont en moyenne trois fois plus longs, et six fois plus intenses que ce qu’ils étaient dans les années 1960.

Une triple menace similaire dans le passé lointain, et ça ne s’est pas bien terminé

Deuxième menace, l’acidification. Les océans absorbent la majeure partie du carbone généré par les industries, l’énergie, les transports et la déforestation. Cette augmentation des gaz à effet de serre et de la chaleur, rend l’eau plus acide. Mais plus encore, dans certaines zones, l’acidification dissout les coquilles des organismes marins qui en portent et provoque une troisième menace : elle réduit la quantité d’oxygène dans l’eau. Certaines parties de l’océan deviennent alors des zones mortes, où le niveau d’oxygène est tellement bas qu’aucune espèce ne peut plus y survivre.

Dans le passé, les océans ont déjà été confrontés à cette même triple menace, pendant le Permien, il y a environ 252 millions d’années. Et cette triple menace a mené à la plus grande extinction survenue dans les océans que la Terre ait connue.