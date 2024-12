Recherché pour meurtre au Brésil, un Sénégalais arrêté au Texas

Partager Facebook

La police des frontières américaine a arrêté Gora Fall près d’Eagle Pass, au Texas, le 3 avril 2021, après son entrée illégale aux États-Unis, rapporte Les Echos.

Il a ensuite reçu une convocation devant un juge de l’immigration, puis a été libéré sur parole. ERO Philadelphia a eu connaissance du mandat d’arrêt en suspens contre Fall au Brésil en mai. «L’ERO de Philadelphie s’efforce de s’assurer que les fugitifs étrangers tels que Fall ne trouveront pas refuge aux États-Unis», a déclaré Brian McShane, directeur par intérim du bureau local de l’ERO de Philadelphie. «La sécurité du public américain est notre priorité numéro un et, à ce titre, nous arrêterons tout non-citoyen qui représente une menace pour notre sécurité», enchaîne-t-il.

L’ERO procède à l’expulsion des personnes sans motif légal de séjour aux États-Unis, notamment sur ordre des juges de l’immigration du Bureau exécutif de l’examen de l’immigration du ministère de la Justice. Les juges de l’immigration de ces tribunaux prennent des décisions en fonction du bien-fondé de chaque cas individuel, déterminant si un non-citoyen est soumis à une ordonnance définitive d’expulsion ou éligible à certaines formes de dispense d’expulsion.

L’ERO est l’une des trois directions opérationnelles de l’ICE et constitue la principale autorité fédérale chargée de l’application des lois sur l’immigration aux États-Unis. La mission de l’ERO est de protéger le territoire national en arrêtant et en expulsant ceux qui compromettent la sécurité des communautés américaines et l’intégrité des lois américaines sur l’immigration. Ses principaux domaines d’intervention sont les opérations d’application de la loi à l’intérieur du pays, la gestion des populations détenues et non détenues de l’agence et le rapatriement des non-citoyens qui ont reçu un ordre définitif d’expulsion. L’effectif de l’ERO se compose de plus de 7700 agents de soutien chargés de l’application des lois et non chargés de l’application des lois dans 25 bureaux extérieurs nationaux et 208 sites dans tout le pays, 30 postes à l’étranger et de multiples missions temporaires le long de la frontière.