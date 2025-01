Reconstruction du PS: Alioune Ndoye dit oui à Serigne Mbaye Thiam

Partager Facebook

Dans une déclaration publiée ce mercredi, Alioune Ndoye, secrétaire national à la formation et à l’éducation politique du parti socialiste a répondu favorablement à l’appel de Serigne Mbaye Thiam pour refonder leur parti. Le maire de Dakar plateau préconise une reconstruction du parti en quatre phases qui comprennent, entre autres, l’impulsion d’une dynamique intergénérationnelle, consensuel et inclusive, un renouveau audacieux du parti, un héritage à honorer et un avenir à bâtir et la refondation d’un parti plus attractif et plus inspirant.

Le 5 janvier dernier, Serigne Mbaye Thiam, secrétaire national chargé des élections au parti socialiste avait lancé un appel à la reconstruction du parti du premier Président de la République du Sénégal en expliquant avoir tiré des leçons sur les dernières élections présidentielles et législatives. Un appel qui n’est pas inaperçu du côté de ses camarades. En effet, Alioune Ndoye qui est lui aussi membre permanent du parti s’est dit favorable à cet appel à la refondation du parti socialiste. « À l’Appel du camarade Serigne Mbaye Thiam, je voudrais répondre par oui ; un oui sincère et lucide, dans l’esprit des impératifs d’harmonie, de respect mutuel, et de solidarité », a-t-il déclaré d’emblée.

Le Maire de Dakar plateau indique, en premier lieu, qu’il faut honorer l’héritage légué par les deux premiers chefs d’Etat du Sénégal tout en bâtissant un avenir radieux du parti. Pour ce faire, Alioune Ndoye estime que les membres du PS sont obligés d’agir ensemble pour conserver leurs acquis et corriger leurs insuffisances. Selon lui, le parti socialiste ne peut plus continuer à vivre sur la nostalgie des gloires d’hier qui relèvent plus du mérite des anciens que de leurs actions. Pour lui, « le mérite des membres actuels du parti, c’est d’apporter leur pierre à l’édifice de la maison socialiste pour que le parti retrouve sa place historique dans le paysage politique sénégalais ».

En deuxième lieu, Alioune préconise « un renouveau audacieux » du parti socialiste. Il explique, en effet, que le parti doit se réinventer et se revitaliser pour répondre aux attentes d’un Sénégal où les partis politiques sont en prolifération et l’exigence de qualité est de mise. Cela passe, d’après lui, par une refondation organisationnelle en faisant du parti socialiste, une formation politique moderne, agile et à l’écoute des préoccupations de tous les Sénégalais tout en rompant avec les pratiques sclérosées et dépassées. Poursuivant, l’ancien ministre sous Macky Sall appelle ses camarades à proposer aux Sénégalais un projet de société plus audacieux, ancré dans leurs réalités et porteur de réponses concrètes à leurs attentes.

En troisième lieu, Alioune Ndoye plaide pour une dynamique consensuelle, intergénérationnelle et inclusive du parti socialiste. Pour ce faire, il mise sur une jeunesse du parti connectée, engagée et instruite. Ainsi, il demande à faire confiance aux jeunes du parti, les écouter davantage et leur offrir des cadres d’échange, de réflexion et d’action. Dans le même temps, l’ancien ministre appelle à mobiliser pleinement les femmes qu’il considère comme « les forces motrices qui catalysent les dynamiques victorieuses ».

Enfin en quatrième lieu, Alioune Ndoye invite ses camarades à la reconstruction d’un parti plus attractif et plus inspirant, D’après lui, pour que le PS retrouve son rayonnement d’antan, il faut qu’il fasse sa mue, se revivifie et inspire à nouveau. Pour réussir cette mission, il lance un appel pour la modernisation des structures du parti et une communication en phase avec le contexte actuel. « Cela passe par une communication plus moderne, des structures plus accessibles, une animation à la base plus soutenue, des idées novatrices et une formation plus conséquente des jeunes, y compris en faisant appel à des ressources extérieures », a-t-il lancé comme message. Pour conclure, Alioune Ndoye considère l’appel à la reconstruction du PS de Serigne Mbaye Thiam comme un moment de vérité pour transformer le parti de Senghor.

El HADJI MODY DIOP