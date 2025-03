Reddition des comptes :  Et si les politiques se taisaient !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il est vraiment malencontreux de constater que les hommes politiques ne peuvent pas s’empêcher de commenter les dossiers judiciaires. Qu’ils soient en cours ou à venir.

Le Parquet judiciaire financier met le turbo pour confondre toutes les personnes soupçonnées de malversations financières et de prévarications. Et tant mieux. Car, les sénégalais ne demandent pas mieux. Certaines personnalités sur qui pèsent des présomptions lourdes avec des indices graves et concordants sont dans le collimateur de la Justice. Rien d’exceptionnel jusqu’ici. Sauf à préciser qu’elles bénéficient, aussi, de la présomption d’innocence.

Et ça, on a tendance à l’oublier. Certains politiques et chroniqueurs sont tellement pressés de jubuler qu’ils avancent déjà des peines et traitent ces sénégalais de « voleurs ». Nous estimons en effet qu’il n’y a pas plus maladroites que ces attitudes. Car, faut-il le rappeler, c’est parce que Sonko avait dit que cette élection sera la dernière pour Farba Ngom que beaucoup de sénégalais estiment que le dossier est politique. Il avait raté, là, l’occasion de se taire.

Hier aussi, la presse a rapporté des propos de Me Ngagne Demba Touré qui s’est mis à disserter sur les peines que ces prévenus encourent. En quoi ça le regarde ? A-t-il oublié le secret qui doit entourer ces procédures qui sont loin d’avoir été vidées ? Certainement.

Rappelons simplement que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’adversaires politiques que les politiques doivent se substituer au judiciaire et émettre des verdicts. Ils doivent éviter de danser plus vite que la musique.

Autrement, lorsque ces personnes ou certaines d’entre elles seront condamnées, des sénégalais ne manqueront pas d’y voir une cavale politique.

Si le régime actuel s’en moque, il n’a qu’à continuer sur cette lancée. C’était comme ça avec Macky alors au milieu de sa gloire. Jusqu’à ce qu’arrive la disgrâce. Toute chose ayant une fin. Et en politique, la roue tourne souvent. Et parfois, trop vite.

Assane Samb