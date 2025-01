Réforme attendue du Code de la famille au Sénégal : Des populations demandent le respect des fondamentaux

Partager Facebook

Vu la crise observée au sein de la structuration actuelle de certaines familles au Sénégal qui aurait perdu depuis très longtemps sa capacité de protection, d’encadrement, de transmission et de production du citoyen modèle imbu des valeurs et vertus. De nouvelles réformes sont attendues dans les jours à venir sur le code de la famille Sénégalaise.

Le code de la famille va connaître des modifications. Plusieurs facteurs explicatifs sont avancés par la recherche et l’observation empirique : le taux de divorce élevé, les mariages tardifs, les évolutions de la parentalité, l’absence des parents sous l’effet de la mobilité interne et externe qui s’est accentuée depuis une quarantaine d’années, l’explosion urbaine qui a induit la crise du logement familial et du cadre de vie, etc.

En milieu rural, les modèles de famille sénégalaise formés au sein d’ethnies et de groupes divers sont tous confrontés au processus d’urbanisation et de globalisation. La crise de la famille est liée à celle de la ville et aux évolutions vers un modèle occidental qui ont eu une influence très importante dans nos lois et institutions.

L’intérêt renouvelé pour la famille comme facteur explicatif de la crise de la société sénégalaise est manifeste auprès des milieux religieux. De manière plus générale, à chaque cas d’infanticide, de vol, de problème de drogue, de banditisme ou de violence, la famille est interpelée et ses responsabilités rappelées.

Sur ce, certaines personnes pensent au retour d’un ministère dédié à la famille sous le nouveau régime. Ce qui sera une réponse à cette préoccupation centrale pour le bon fonctionnement de la société et son avenir. Dans le même ordre d’idées, les assises de la justice initiées en mai 2024 par le Président Bassirou Diomaye Faye dans la foulée de son élection ont été l’occasion de revisiter les fondements juridiques de la famille et d’échanger sur les besoins d’adaptation aux mutations sociales que notre pays connait.

A cet pour apporter des solutions des initiatives sont entrain d’être initiés dont dont par exemple le « Murid Institute » qui est un think tank regroupant des chercheurs et intellectuels qui produisent des réflexions, positions documentées et des propositions pertinentes pour une meilleure prise en charge des préoccupations des croyants, considère que la question familiale dans ses différentes dimensions doit constituer un marqueur de la révolution sociétale à laquelle appelle avec insistance la notion de « rupture systémique ». Face à cette situation, des questions s’imposent alors : Ne sera-t-elle pas de réconcilier les valeurs et les pratiques par des politiques publiques qui redonnent à la famille sa vocation de protection et de transmission des codes de notre culture légendaire de convivialité dans un contexte de révolution numérique qui redéfinit les liens entre les hommes, éloignant les proches et rapprochant les éloignés ?

Dans la même veine et pour reconstruire la famille, ne faudrait-il pas oser restreindre pour nos enfants les applications et outils qui les détruisent de l’intérieur et de manière insidieuse leur faisant embrasser des cultures qui sont aux antipodes de leurs valeurs religieuses et familiales (homosexualité, drogue, etc.) ?

