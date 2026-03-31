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​Réforme des Daaras : le Président Diomaye Faye scelle la fin d’une «marginalisation historique»

31 mars 2026 Actualité

Le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce mardi, la « Journée Nationale des Daaras » pour annoncer une réforme structurelle. Pour mettre fin à ce qu’il perçoit comme une « marginalisation historique », il a officialisé « la création de la Direction Nationale des Daaras ». Selon le chef de l’État, cette nouvelle instance constitue « une réponse institutionnelle majeure pour assurer un pilotage stratégique et opérationnel de la politique nationale des daaras », agissant comme le pivot central de la coordination gouvernementale. A en croire Pressafrik, le Président Faye, l’objectif est de restaurer la confiance entre l’État et les acteurs de l’enseignement coranique.  Il a précisé que cette direction a été créée pour que « les daaras n’aient plus jamais le sentiment qu’on leur a tourné le dos ». Le Président a insisté sur le fait que ces institutions seront désormais « rattachées au cœur de l’action publique », permettant ainsi une résolution directe de leurs « préoccupations et difficultés ».

Cette volonté de rupture s’accompagne d’un nouveau cadre légal destiné à sécuriser le secteur. Le Président a annoncé « le renforcement du cadre législatif et réglementaire » à travers une future loi d’orientation. Il a tenu à rassurer les maîtres coraniques en affirmant que « ce ne sont pas des lois destinées à leur empêcher de travailler », mais plutôt des textes qui vont « protéger les droits des enfants » et définir clairement comment l’État doit « financer » et soutenir ces structures.

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