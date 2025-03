Régulation des médias : Plusieurs chaînes de télévision (RDV, WALF TV, ITV, TOUBA TV…) coupées

Partager Facebook

Suite et pas fin de la crise dans le secteur des médias. Plusieurs signaux de chaînes de télévision ont été coupés. Le motif économique, lié à un « non-respect des obligations financières, notamment les redevances mensuelles », serait à l’origine de cette décision prise par la société de diffusion TDS SA, en collaboration avec le ministère de la Communication. Parmi les chaînes concernées figurent la RDV, WALF TV, ITV, TOUBA TV, AFRICA 7, Bantamba TV, etc.

Contacté par téléphone, Alassane Samba Diop, Directeur Général du groupe Emedia Invest, dénonce « une volonté de réduire toutes les télévisions au silence ». Il explique : « Nous nous sommes réveillés un beau jour et on nous a coupé le signal sans préavis, sans sommation. En effet, Amadou Diop, qui était directeur de la TDS/SA, nous avait demandé de supporter les coûts de diffusion via la Sonatel, en nous assurant qu’ils nous rembourseraient par la suite. Nous avions d’ailleurs fourni toutes les factures comme preuves. Nous constatons qu’il y a, en réalité, une volonté de réduire toutes les télévisions au silence et de créer des chômeurs. Ces gens ne veulent pas accompagner les entreprises privées. Nous dénonçons cette mesure unilatérale. »