Relations bilatérales : Les Emirats arabes et le Sénégal renforcent leur coopération

En offrant plusieurs arbres de l’espèce ghaf aux autorités de la région de Kaolack, les Emirats arabes unis disent vouloir consolider la «coopération et renforcer les liens» entre les deux pays. Selon un communiqué de l’ambassade des Emirats arabes unis à Dakar.

La région de Kaolack a reçu plusieurs ghaf, lors d’une cérémonie en présence de Ali Sultan Rashid Alharbi, ambassadeur des Emirats arabes unis au Sénégal et de Moustapha Niasse, l’ex-président de l’Assemblée nationale du Sénégal et actuel Conseiller spécial du président de la République, Macky Sall.

Selon le communiqué, ce don «célèbre les cinquante-et-un ans de relations fondées sur le respect et les avantages mutuels», entre les Emirats arabes unis et les pays africains, «notamment le Sénégal». Les Emirats arabes unis ayant toujours cherché, lit-on, à «construire des ponts de communication et de coopération avec leurs partenaires mondiaux, afin d’unifier les efforts en vue de la paix, de la stabilité et de la sécurité». Il faut savoir que le ghaf est un arbre résistant à la sécheresse, idéal pour les milieux désertiques. Feu Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (un ancien Président des Emirats arabes unis) soutenait «que l’arbre ghaf représentait une source importante de vie, d’unité et de fraternité sous lequel les membres de la société se rassemblaient».

Pour sa part, Moustapha Niasse a rappelé la volonté du Sénégal de renforcer les ­relations avec ce pays, dans ­l’intérêt des deux peuples. Il a ­également affirmé que Dakar et Abu Dhabi entretiennent des «relations distinguées» et une «coopération fructueuse» dans plusieurs domaines.