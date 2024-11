Religion: Le voyage soufi « un aller sans retour vers l’Infini » 

Partager Facebook

Ce week-end, a la maison des cultures urbaines de Ouakam s’est tenu la cérémonie de dédicace du livre « le voyage soufi » de Imam Ndiaga Sarr. A travers cet ouvrage, l’auteur invite ces lecteurs à plonger dans l’océan mystique de l’Islam, en apportant des réformes spirituelles à tout les questions que l’on peut se poser dans ce monde emporter par les vagues de la modernité.

Édité par la maison d’édition ELMA, Le voyage soufi de Imam Ndaga Sarr a été présenté au au grand public. Au sein de la maison des cultures urbaines de Ouakam, avec la participation des notable de la commune notamment le Maire Abdou Aziz Gueye ainsi que les Diaraf Mamadou Gueye et Abdou Aziz Gueye de Ouakam, l’auteur a partagé son premier ouvrages qui dit il « met en valeur la spiritualité dans ce monde emporter par les vaque de la modernité » « C’est d’apporter des réformes spirituelles à tout les questions que les gens peuvent se poser et donc c’est un supplément de littérature qu’on apporte sur les étagères des bibliothèques du Sénégal. Donc c’est un ouvrage qui met en valeurs spirituelle dans un monde emporter par les vagues de la modernité.

Essayer de spirutualiser les visions et donner des points de repères à tout ce qui veulent s’engager dans la voie spirituelle ». Riche de plus de 250 pages, et inspiré d’un parcours personnel de ces études académique, l’auteur traite principalement de l’histoire du soufisme.

Dans une première partie, histoire de donner des points de repères à ceux qui ne connaissent pas ce domaine. Une autre parti qu’il va appeler partie introductive pour parlé l’histoire et l’évolution du soufisme. Ensuite il y’a les pré-requis ou en tout cas les deux piliers du cheminement spirituelle. C’est à dire la quête éternelle du savoir et la pratique de la religion dans sa dimension méditation et la troisième partie est consacré à ce qu’on peut Appeller la « finalité de la quête soufi qui est cette humanité dans notre quotidien, nos actes de tout les jours et dans les interactions que nous avons avec les autres » Spécialiste des ressources humaines, Imam Ndaga Sarr à également fait des études de droits public et une spécialisation en sciences islamique donc ce livre est en quelque sorte le résultat de son propre expérience personnel et de son travail académique.

Rosita Mendy